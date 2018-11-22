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      Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть
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      Почему финтит ВККС и возможно ли сформировать идеальный суд

      Честь и НЕчесть 4 Читати новину українською

      О перипетиях соревнований кандидатов за кресла в важнейших судах страны, Верховном и Высшем антикоррупционном, в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал гость студии – член Общественного совета добропорядочности и адвокат Виталий Тетич.

      – То, что я увидел изнутри на конкурсе (кандидатов в Верховный суд и Высший антикоррупционный суд-24 канал) – вызвало серьезные вопросы.

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      – Рекомендации по тестовым вопросам предоставило USAID (Агентство США по международному развитию-24 канал). В частности, там отмечалось, что практические вопросы нужно переориентировать с установления уровня знания законодательства, на умение их применять.

      Ведь фактически большинство имеющихся вопросов – слишком простые для судьи Верховного суда. Ориентированы на уровень помощника судьи максимум. Буквальное цитирование закона – это не потребность Верховного суда.

      – Интересный момент, что ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей – 24 канал) изменила свою тактику и сделала финт с заучиванием правильных ответов, а значит заложили для своих фаворитов хорошие позиции для старта.

      – Результаты судьи или кандидата на должность судьи – это не баллы от ВККС, а оценка качества выполнения работы. Ни один конкурс, по моему убеждению, не может сформировать идеальный суд.

      – У судьи ВС огромные искушения. Большая зарплата не аргумент, по сравнению с суммой, которую можно "заработать" на одном хозяйственном деле.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Судьи Честь и НЕчесть Антикоррупционный суд Верховный суд Украины
      Источник: 24 канал
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