Почему Германия просила прощения у Польши: заявление президента Штайнмайера

Германия попросила прощения у Польши. Именно с этого началось мероприятие по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед польским народом за преступления, совершенные нацистами.

Старт памятным мероприятиям дали с помощью сирен в 4:45 утра в городе Велюнь, что на границе с Германией. Именно там в 1939 году нацистские войска начали наступление на Польшу, что стало началом самого кровавого конфликта прошлого века.

Читайте также: Как Сталин оправдывал нападение на Польшу: воспоминания свидетеля Второй мировой войны

"В 4:45, когда никто этого не ожидал, началось трагическое нападение на город. В результате 90% старого центра города было уничтожено, 75% города разрушено. Почти полторы тысячи гражданских убиты", – рассказал президент Польши Анджей Дуда.

Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения,

– заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

На мероприятия чествования в Польшу приехали представители 40 стран мира. Среди них и Президент Украины Владимир Зеленский. А вот президентов США и России нет. Дональд Трамп отменил свой визит из-за надвигающегося мощного урагана на восточное побережье США. А Владимира Путина, как современного агрессора, не пригласили.

Смотрите прямое включение на 24 канале: