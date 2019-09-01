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      Почему Германия просила прощения у Польши: заявление президента Штайнмайера

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      Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда
      Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда / glavcom.ua

      Германия попросила прощения у Польши. Именно с этого началось мероприятие по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед польским народом за преступления, совершенные нацистами.

      Старт памятным мероприятиям дали с помощью сирен в 4:45 утра в городе Велюнь, что на границе с Германией. Именно там в 1939 году нацистские войска начали наступление на Польшу, что стало началом самого кровавого конфликта прошлого века.

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      "В 4:45, когда никто этого не ожидал, началось трагическое нападение на город. В результате 90% старого центра города было уничтожено, 75% города разрушено. Почти полторы тысячи гражданских убиты", – рассказал президент Польши Анджей Дуда.

      Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения,
      – заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

      На мероприятия чествования в Польшу приехали представители 40 стран мира. Среди них и Президент Украины Владимир Зеленский. А вот президентов США и России нет. Дональд Трамп отменил свой визит из-за надвигающегося мощного урагана на восточное побережье США. А Владимира Путина, как современного агрессора, не пригласили.

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      Теги: Новости Польши История СССР Анджей Дуда
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      Новости за 1 сентября
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