Чому Німеччина просила вибачення у Польщі: заява президента Штайнмаєра

Німеччина попросила пробачення у Польщі. Саме з цього почалося відзначення 80-тих роковин початку Другої світової війни. Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед польським народом за злочини, скоєні нацистами.

Старт пам'ятним подіям дали за допомогою сирен о 4:45 ранку у місті Велюні, що на кордоні з Німеччиною. Саме там у 1939 році нацистські війська почали наступ на Польщу, що стало початком найкривавішого конфлікту минулого століття.

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"О 4:45, коли ніхто цього не очікував, почався трагічний напад на місто. Внаслідок 90% старого центру міста було знищено, 75% міста зруйновано. Майже півтори тисячі цивільних вбито", – розповів президент Польщі Анджей Дуда.

Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами тиранії Німеччини. І прошу пробачення,

– заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

На заходи вшанування до Польщі приїхали представники 40 країн світу. Серед них і Президент України Володимир Зеленський. А от президентів США та Росії немає. Дональд Трамп скасував свій візит через насування потужного урагану на східне узбережжя США. А Володимира Путіна, як сучасного агресора, не запросили.

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