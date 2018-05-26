Почему глава аннексированного Крыма публично раскритиковал Следственный комитет России

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свобода" – 23 мая в Москве арестовали бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко на два месяца. Его обвиняют в присвоении земли санатория в Алупке. Громкое задержание прокомментировал Сергей Аксенов, задержание бывшего коллеги назвал провокацией и добавил, что так ему из Москвы передают привет .

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Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.