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Чому глава анексованого Криму публічно розкритикував Слідчий комітет Росії

Крим.Реалії 136 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – 23 травня у Москві заарештували колишнього мера Ялти Андрія Ростенка на два місяці. Його звинувачують у привласнені землі санаторію в Алупці. Гучне затримання прокоментував Сергій Аксенов, затримання колишнього колеги назвав провокацією і додав, що так йому з Москви передають привіт .

Також у випуску:

Олег Сенцов голодує 13 добу, пам'ятати про це і звільнити його вимагають українські письменники та сценаристи, які провели акцію під Посольством Росії в Києві. 

Підконтрольна Кремлю місцева влада віддає узбережжя в оренду російським організаціям і підприємцям, а ті їх загороджують і встановлюють паркани.

Голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль розповів, що ФСБ Росії розколола кримських татар, щоб захопити півострів Крим. 

Росіянина Олександра Бившева обурила анексія Криму і він написав вірш українським патріотам, який опублікував в інтернеті. Тепер чоловіка звинувачують в екстремізмі і йому загрожує чотири роки в'язниці. 

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Новини України Крим.Реалії Новини Росії Новини Криму Україна – Росія Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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