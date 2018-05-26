Чому глава анексованого Криму публічно розкритикував Слідчий комітет Росії

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – 23 травня у Москві заарештували колишнього мера Ялти Андрія Ростенка на два місяці. Його звинувачують у привласнені землі санаторію в Алупці. Гучне затримання прокоментував Сергій Аксенов, затримання колишнього колеги назвав провокацією і додав, що так йому з Москви передають привіт .

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Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.