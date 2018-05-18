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Почему годовщина депортации крымских татар не актуальна для нашей власти

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В пятницу, 18 мая, проходит годовщина депортации крымских татар, но в парламенте почему-то ни слухом, ни духом про какие-то мероприятия в честь годовщины.

Такое мнение выразил журналист и заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айден Муждабаев в прямом эфире 24 Канала.

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Он отметил, что наверное, в парламенте это не очень модно – говорить о том, в чем нет никаких достижений.

Это как так называемый синдром. Когда человек болен, то все стараются не обращать на него внимание и делают вид, что помочь они ничем не могут, но в данном случае помочь крымским татарам можно, просто на этом трудно поднять свой репертуар, так как это не история мгновенного успеха, это история долгой и тяжелой борьбы,
– рассказал Муждабаев.

По словам журналиста, наибольшей поддержкой для крымскотатарского народа будет законное утверждение статуса крымских татар как коренного народа Украины.

Для этого нужно проголосовать за этот закон в парламенте, внести изменения в Конституцию, а также переименовать АРК в крымскотатарскую автономию, потому что Крым это их единственная родина и они не имеют другой,
– сказал Муждабаев.

Он также добавил, что Украина должна идти на мировые арены, международные организации и говорить об этой проблеме каждый день. Муждабаев считает, что это проблема внутри страны из-за того, что украинцы ничего серьезного не делают для поддержки крымскотатарского народа.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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