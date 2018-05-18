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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Чому річниця депортації кримських татар не на часі у нашої влади

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У п'ятницю, 18 травня, проходять роковини депортації кримських татар, але в парламенті України чомусь ні слухом, ні духом про якісь заходи на честь річниці.

Таку думку висловив журналіст та заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айден Муждабаєв у прямому ефірі 24 Каналу.

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Він зазначив, що напевне, у парламенті це не дуже модно – говорити про те, в чому немає ніяких досягнень.

Це як так званий синдром. Коли людина хвора, то всі стараються не звертати на нього увагу та вдають, що допомогти вони нічим не можуть, але в даному випадку допомогти кримським татарам можна, просто на цьому важко підняти свій репертуар, адже це не історія миттєвого успіху, це історія довгої і тяжкої боротьби,
– розповів Муждабаєв.

За словами журналіста, найбільшою підтримкою для кримськотатарського народу буде законне затвердження статусу кримських татар, як корінного народу України. 

Для цього потрібно проголосувати за цей закон в парламенті, внести зміни в конституцію, а також перейменувати АРК в кримськотатарську автономію, адже Крим це їхня єдина батьківщина і вони не мають іншої,
– сказав Муждабаєв.

Він також додав, що Україна має йти на світові арени, міжнародні організації і говорити про цю проблему кожного дня. Муждабаєв вважає, що це проблема всередині країни через те, що українці нічого серйозного не роблять для підтримки кримськотатарського народу.

 

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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