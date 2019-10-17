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      Почему "Голос" не голосовал за механизм сокращения Верховного Суда: новый проект закона

      24 Читати новину українською
      Ярослав Железняк
      Ярослав Железняк / goloszmin.org

      Если приглашать человека к себе и просить ее вложить собственные средства, то первый логичный вопрос будет: "Как я могу быть уверен, что у меня не заберут эти деньги?". Поэтому проблема защиты своих интересов в суде она является решающей.

      Об этом в прямом эфире "Политической анатомии" на 24 канале заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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      Депутат заявил, что они не голосовали по двум причинам. Первое – для них не понятной была позиция зачем уменьшать количество судей.

      Сказали, что во всем мире их столько и у нас должно быть пропорционально ко всему миру,
      – вспомнил Олег Рыбачук.

      Представитель партии "Голос" рассказал, что тогда по этой логике надо было их или уменьшить, или еще больше поднять до какой-то страны. Он не нашел ни одного примера, когда у нас должно быть именно 100 судей. Более того, если у нас такое сверхбольшое количество кейсов, что с ним не успевают справиться 200 судей, то зачем их сокращаем вдвое? Аргументы о том, что у нас судьи ходят на конференции, бегают марафоны и прочее. Наверное, имеет какое-то место, но это не решение проблемы.

      Ярослав Железняк
      Ярослав Железняк

      "Второе – мы возвращаемся в наш любимый Окружной административный суд. Если у нас внедряется прозрачная система оценки квалификации, то зачем мы оставляем возможность ее обжаловать в административном суде", – заявил Ярослав Железняк.

      Железняк добавил, что эти две вещи были самыми весомыми и именно из-за этого они настаивали на смене. Все бы хотели видеть не голосование, а справедливую судебную систему, как и большинство украинцев. Для этого надо избрать нормальных, честных, профессиональных судей.

      Что известно о новом проекте закона о судебной реформе

       

      Изменения в законы о судейских органах Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ Президент Украины Владимир Зеленский.

      Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений:

      • Изменения в закон о люстрации:
        Законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей.
      • Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
        Принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до ста.
      • Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
        Отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Всех их будет назначать на 4 года Высший совет правосудия по результатам конкурса. Раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и председатель Государственной судебной администрации.
      • Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей:
        Новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Законодательство Судьи Реформы Окружной административный суд Киева
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