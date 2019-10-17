Почему "Голос" не голосовал за механизм сокращения Верховного Суда: новый проект закона

Если приглашать человека к себе и просить ее вложить собственные средства, то первый логичный вопрос будет: "Как я могу быть уверен, что у меня не заберут эти деньги?". Поэтому проблема защиты своих интересов в суде она является решающей.

Об этом в прямом эфире "Политической анатомии" на 24 канале заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Депутат заявил, что они не голосовали по двум причинам. Первое – для них не понятной была позиция зачем уменьшать количество судей.

Сказали, что во всем мире их столько и у нас должно быть пропорционально ко всему миру,

– вспомнил Олег Рыбачук.

Представитель партии "Голос" рассказал, что тогда по этой логике надо было их или уменьшить, или еще больше поднять до какой-то страны. Он не нашел ни одного примера, когда у нас должно быть именно 100 судей. Более того, если у нас такое сверхбольшое количество кейсов, что с ним не успевают справиться 200 судей, то зачем их сокращаем вдвое? Аргументы о том, что у нас судьи ходят на конференции, бегают марафоны и прочее. Наверное, имеет какое-то место, но это не решение проблемы.



Ярослав Железняк

"Второе – мы возвращаемся в наш любимый Окружной административный суд. Если у нас внедряется прозрачная система оценки квалификации, то зачем мы оставляем возможность ее обжаловать в административном суде", – заявил Ярослав Железняк.

Железняк добавил, что эти две вещи были самыми весомыми и именно из-за этого они настаивали на смене. Все бы хотели видеть не голосование, а справедливую судебную систему, как и большинство украинцев. Для этого надо избрать нормальных, честных, профессиональных судей.

Что известно о новом проекте закона о судебной реформе

Изменения в законы о судейских органах Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ Президент Украины Владимир Зеленский.

Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений: