Чому "Голос" не голосував за механізм скорочення Верховного Суду: новий проєкт закону

Якщо запрошувати людину до себе й просити її вкласти власні кошти, то перше логічне питання буде: "Як я можу бути впевнений, що у мене не заберуть ці гроші?". Тому проблема захисту своїх інтересів в судді вона є вирішальною.

Про це у прямому ефірі "Політичної анатомії" на 24 каналі заявив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте також: Судова реформа Зеленського: іноземні посли розкритикували деякі положення документу

Депутат заявив, що вони не голосували з двох причин. Перше – для них не зрозумілою була позиція навіщо зменшувати кількість суддів.

Сказали, що у всьому світі їх отак і в нас має бути пропорційно до всього світу,

– пригадав Олег Рибачук.

Представник партії "Голос" розповів, що тоді по цій логіці треба було їх або ще зменшити, або ще більше підняти до якоїсь країни. Він не знайшов жодного прикладу, коли у нас повинно бути саме 100 суддів. Більше того, якщо у нас така надвелика кількість кейсів, що з нею не встигають впоратися 200 суддів, то навіщо їх скорочуємо вдвічі? Аргументи про те що у нас судді ходять на конференції, бігають марафони і таке інше. Напевно, має якесь місце, але це не розв'язання проблеми.



Ярослав Железняк

"Друге – ми повертаємося до нашого улюбленого Окружного адміністративного суду. Якщо в нас впроваджується прозора система оцінки кваліфікації, то навіщо ми залишаємо можливість її оскаржувати в адміністративному судді", – заявив Ярослав Железняк.

Железняк додав, що ці дві речі були найбільш вагомими і саме через це вони наполягали на зміні. Усі б хотіли бачити не голосування, а справедливу судову систему, як і більшість українців. Для цього треба обрати нормальних, чесних, професійних суддів.

Що відомо про новий проєкт закону про судову реформу

Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський.

Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін: