Чому "Голос" не голосував за механізм скорочення Верховного Суду: новий проєкт закону
Якщо запрошувати людину до себе й просити її вкласти власні кошти, то перше логічне питання буде: "Як я можу бути впевнений, що у мене не заберуть ці гроші?". Тому проблема захисту своїх інтересів в судді вона є вирішальною.
Про це у прямому ефірі "Політичної анатомії" на 24 каналі заявив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
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Депутат заявив, що вони не голосували з двох причин. Перше – для них не зрозумілою була позиція навіщо зменшувати кількість суддів.
Сказали, що у всьому світі їх отак і в нас має бути пропорційно до всього світу,
– пригадав Олег Рибачук.
Представник партії "Голос" розповів, що тоді по цій логіці треба було їх або ще зменшити, або ще більше підняти до якоїсь країни. Він не знайшов жодного прикладу, коли у нас повинно бути саме 100 суддів. Більше того, якщо у нас така надвелика кількість кейсів, що з нею не встигають впоратися 200 суддів, то навіщо їх скорочуємо вдвічі? Аргументи про те що у нас судді ходять на конференції, бігають марафони і таке інше. Напевно, має якесь місце, але це не розв'язання проблеми.
Ярослав Железняк
"Друге – ми повертаємося до нашого улюбленого Окружного адміністративного суду. Якщо в нас впроваджується прозора система оцінки кваліфікації, то навіщо ми залишаємо можливість її оскаржувати в адміністративному судді", – заявив Ярослав Железняк.
Железняк додав, що ці дві речі були найбільш вагомими і саме через це вони наполягали на зміні. Усі б хотіли бачити не голосування, а справедливу судову систему, як і більшість українців. Для цього треба обрати нормальних, чесних, професійних суддів.
Що відомо про новий проєкт закону про судову реформу
Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський.
Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін:
- Зміни до закону про люстрацію:
Законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року та більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їхніх заступників.
- Зменшення кількості суддів Верховного Суду України:
Ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні.
- Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
Відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усіх їх призначатиме на 4 роки Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обирали за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсмен і голова Державної судової адміністрації.
- Підстави для звільнення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
Новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.
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