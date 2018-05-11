Почему гормоны счастья не вызывают зависимость: ответ ученых

Ученые зафиксировали различия реакции клеток мозга на молекулы опиоидных наркотиков и гормонов счастья. Они объяснили, почему первые могут вызвать зависимость, а вторые – нет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

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Опиаты похожи по структуре на молекулы эндорфинов – естественных гормонов, которые играют ключевую роль в работе "центра удовольствия" в мозге человека. После попадания в организм, они взаимодействуют с одними и теми же нейронами, вызывая мощный приток удовольствия.



Нарколог Марк фон Застров и его команда создали белковую молекулу, которая светится, – своеобразный биосенсор, который помог проследить, что происходит в нервной клетке после того, как она поглотит молекулу опиатов или эндорфинов.

Исследование показывает, что эндорфины и опиаты вызывают в клетке совершенно разные реакции, хотя с рецепторами на ее поверхности они взаимодействуют примерно одинаково. В частности, опиаты влияют на аппарат Гольджи, главную "фабрику белков" клетки, тогда как эндорфины этого не делают.

Эти внутриклеточные реакции, как считают исследователи, могут объяснять, почему опиаты вызывают гораздо более сильные ощущения, чем прилив эндорфинов, и порождают сильную психологическую и физиологическую зависимость.

К слову, один из самых влиятельных духовных лидеров современности Тит Нат Хан, который является монахом-буддистом, рассказал о правилах, которые помогут быть счастливым.