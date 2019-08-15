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      Почему ГПУ не участвовала в задержании Грымчака: объяснение эксперта

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      Юрий Грымчак
      Юрий Грымчак / ua-news.liga.net

      Совместными усилиями работников НАБУ и подразделения СБУ 14 августа удалось задержать заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака. Известно, что он и лицо, которое правоохранители называют помощником, брали взятку в размере 480 тысяч долларов.

      Известно, что с 2002 по 2005 годы Юрий Грымчак был назначен помощником Юрия Луценко. Однако Генпрокуратура, которую собственно и возглавляет Луценко, не принимала участия в этой операции. Совпадение ли это?

      О том, как начинал свою карьеру Гримчак и с какими скандалами он связан – читайте в материале 24 канала.

      Как пояснил кандидат политических наук Андрей Багинский в прямом эфире 24 каналу, вероятно, работникам ГПУ намеренно не сообщили о задержании Грымчака, чтобы никто не смог его предупредить о спецоперации.

      Я не исключаю этот фактор. Говоря о наших чиновниках, надо учитывать их неформальные связи,
      – отметил Багинский.

      Он подчеркнул, что состав группы, которая осуществляла задержание, был не случайным. Также он добавил, что сейчас СБУ фактически руководит ставленник нового Офиса Президента, поэтому можно сделать вывод, что происходят те "посадки", которые обещал Зеленский.

      Фоторепортаж с задержания Грымчака и его "помощника" – смотрите здесь.

      Что известно о задержании Юрия Грымчака

      Юрия Грымчака задержали в Киеве на Подоле возле одного из супермаркетов. Позже правоохранители провели обыски в его доме. Его соратником оказался Игорь Овдиенко, в машине которого и нашли 480 тысяч долларов. Мужчину задержали на проспекте Победы, возле метро "Нивки".

      В НАБУ отметили, что задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Все, что известно о коррупционной схеме и роли в ней Грымчака – читайте здесь.

      Смотрите видео полного интервью с Андреем Багинским

       

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      Теги: Новости Киева Новости Украины Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Коррупция ГПУ СБУ НАБУ Скандал Доллар
      Источник: 24 канал
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