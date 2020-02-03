Почему Грузия лучше Испании: топ-30 причин приобрести жилье в Батуми

Украинцы все чаще покупают недвижимость за рубежом. Большим спросом среди покупателей пользуется жилье на морских побережьях европейских курортов.

Еще недавно наиболее оптимальным вариантом по формуле "цена/качество" была недвижимость в Испании. Однако в последние годы все больше людей из разных стран мира, включая Украину, выбирают для инвестиций недвижимость именно в Грузии. У такого ажиотажа есть объяснение.

Вашему вниманию топ-30 причин, которые убедят в выгодности инвестиций в современную Грузию:

1. Географическая доступность.

Прямым рейсом из Киева в Батуми можно добраться чуть больше, чем за 2 часа.

2. Безвизовый режим.

С 1 марта 2019 года граждане Украины могут посещать Грузию по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

3. Нет языкового барьера.

Большинство грузин свободно говорят на русском. При покупке жилья в Грузии все документы также дублируют на русском, а их оформление входит в стоимость апартаментов.

4. Упрощенная процедура оформления недвижимости.

Бумажные процедуры на регистрацию собственности займут не более 1 часа.

5. При покупке недвижимости в Грузии иностранцы могут получить вид на жительство.

6. Одна из самых безопасных стран Европы.

Грузия входит в десятку самых безопасных стран мира.

Почему стоит выбрать Батуми?

7. Мягкий субтропический климат.

Город находится на юго-восточном побережье Черного моря, привлекает мягким солнечным климатом. 280 дней в году здесь солнечно, а зимой столбики термометров иногда превышают отметку в +20.

8. Теплое море.

В высокий сезон температура воды не опускается ниже 24 градусов.

9. Чистая экология.

Свежий чистый морской воздух, насыщенный йодом, и вода, которую можно пить прямо из-под крана, говорят сами за себя.

10. Известные на весь мир кухня и вино.

Невероятно вкусные блюда и знаменитое грузинское вино не требует лишнего представления. А цены на них по сравнению со среднеевропейскими приятно удивляют.

11. Низкие цены на жизнь, отдых и развлечения.

Батуми также является популярным курортом среди туристов, которые любят испытать удачу. Его называют самой привлекательной игорной зоной для миллионов граждан из соседних стран, где игорный бизнес ограничен или запрещен.

12. Туризм – круглый год.

Все отели, рестораны, клубы и другие общественные заведения в Батуми работают круглый год.

13. Туристический бум.

В течение последних 2-х лет поток туристов увеличился почти на 50%. По прогнозам экспертов, с каждым годом эта цифра будет только расти.

14. Гостеприимство.

Грузины славятся своим гостеприимством и чтобы убедиться в этом достаточно хотя бы один раз побывать в Грузии.

Почему стоит инвестировать в недвижимость ORBI GROUP?

15. ORBI GROUP – это международный строительный холдинг и один из крупнейших застройщиков Европы.

16. Три миллиона квадратных метров – портфель недвижимости ORBI GROUP.

17. Более 6 тысяч сотрудников работает в холдинге с международным именем.

18. 20 лет ORBI GROUP успешно работает на рынке недвижимости.

19. 55 офисов в 19 странах мира.

20. Клиентами ORBI GROUP являются покупатели из 72 стран мира.

21. Ежегодно более 1,2 миллиона туристов отдыхают в отелях ORBI GROUP.

22. Несмотря на стремительный рост цен на квадратные метры в Батуми, недвижимость ORBI GROUP можно приобрести по доступной и выгодной цене.

Почему апартаменты в ORBI CITY?

23. ORBI CITY – это три 55-этажные башни, расположенные в самом сердце туристического Батуми.

24. Первая линия – апартаменты, из которых открывается сказочный панорамный вид на море, расположены всего в 50 метрах от пляжа.

25. 5-звездочный гостиничный комплекс с соответствующим сервисом и инфраструктурой.

26. Современный гостиничный комплекс построен по технологии "город в городе" с огромным торговым центром, в котором представлены мировые бренды.

27. Апартаменты премиум-класса "под ключ" с ремонтом, мебелью и техникой в собственность можно приобрести по привлекательной цене.

28. Апартаменты в собственность.

В Грузии можно приобрести апартаменты в собственность (с правом прописки, дарения, продажи и наследования) в 5-звездочном отеле.

29. Доходность.

Приобретя апартаменты в ORBI CITY, вы сможете жить и отдыхать в них, когда захотите. По желанию, на период вашего отсутствия, управляющая компания будет сдавать их в аренду.

30. Профессиональная управляющая компания ORBI GROUP берет на себя всю ответственность за управление апартаментами. Процесс сдачи жилья владелец может контролировать онлайн в любое время и из любого уголка мира с помощью специальной программы.

Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.