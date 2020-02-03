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      Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі

       
      Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі

      Українці все частіше купують нерухомість за кордоном. Великим попитом серед покупців користується житло на морських узбережжях європейських курортів.

      Ще недавно найбільш оптимальним варіантом за формулою "ціна/якість" була нерухомість в Іспанії. Однак в останні роки все більше людей з різних країн світу, включно з Україною, вибирають для інвестицій нерухомість саме в Грузії. Такий ажіотаж має пояснення.

      Вашій увазі топ-30 причин, які переконають у вигідності інвестицій в сучасну Грузію:

      1. Географічна доступність.

      Прямим рейсом з Києва в Батумі можна дістатися трохи більше, ніж за 2 години.

      2. Безвізовий режим.

      З 1-го березня 2019 громадяни України можуть відвідувати Грузію за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

      3. Немає мовного бар'єра.

      Більшість грузинів вільно говорять російською. При покупці житла в Грузії всі документи також дублюють російською, а їх оформлення входить у вартість апартаментів.

      4. Спрощена процедура оформлення нерухомості.

      Паперові процедури на реєстрацію власності займуть не більше 1 години.

      5. При покупці нерухомості в Грузії іноземці можуть отримати посвідку на проживання.

      6. Одна з найбезпечніших країн Європи.

      Грузія входить в десятку найбезпечніших країн світу.

      Чому варто вибрати Батумі?

      7. М'який субтропічний клімат.

      Місто знаходиться на південно-східному узбережжі Чорного моря, приваблює м'яким сонячним кліматом. 280 днів в році тут сонячно, а взимку стовпчики термометрів іноді перевищують позначку в +20.

      8. Тепле море.

      У високий сезон температура води не опускається нижче 24 градусів.

      9. Чиста екологія.

      Свіже чисте морське повітря, насичене йодом, і вода, яку можна пити прямо з-під крана, говорять самі за себе.

      10. Відомі на весь світ кухня і вино.

      Неймовірно смачні страви і знамените грузинське вино не потребує зайвого представлення. А ціни на них в порівнянні з середньоєвропейським приємно дивують.

      11. Низькі ціни на життя, відпочинок і розваги.

      Батумі також є популярним курортом серед туристів, які люблять випробувати удачу. Його називають найпривабливішою гральною зоною для мільйонів громадян із сусідніх країн, де гральний бізнес обмежений або заборонений.

      12. Туризм  круглий рік.

      Всі готелі, ресторани, клуби та інші громадські заклади в Батумі працюють цілий рік.

      13. Туристичний бум.

      Протягом останніх 2-х років потік туристів збільшився майже на 50%. За прогнозами експертів, з кожним роком ця цифра буде тільки рости.

      14. Гостинність.

      Грузини славляться своєю гостинністю і щоб переконатися в цьому достатньо хоча б один раз побувати в Грузії.

      Чому варто інвестувати в нерухомість ORBI GROUP?

      15. ORBI GROUP це міжнародний будівельний холдинг і один з найбільших забудовників Європи.

      16. Три мільйони квадратних метрів портфель нерухомості ORBI GROUP.

      17. Понад 6 000 співробітників працює в холдингу з міжнародним ім'ям.

      18. 20 років ORBI GROUP успішно працює на ринку нерухомості.

      19. 55 офісів в 19 країнах світу.

      20. Клієнтами ORBI GROUP є покупці з 72 країн світу.

      21. Щорічно понад 1,2 мільйона туристів відпочивають в готелях ORBI GROUP.

      22. Незважаючи на стрімке зростання цін на квадратні метри в Батумі, нерухомість ORBI GROUP можна придбати за доступною і вигідною ціною.

      Чому апартаменти в ORBI CITY?

      23. ORBI CITY це три 55-поверхові башти, розташовані в самому серці туристичного Батумі.

      24. Перша лінія апартаменти, з яких відкривається казковий панорамний вид на море, розташовані всього в 50 метрах від пляжу.

      25. 5-зірковий готельний комплекс з відповідним сервісом та інфраструктурою.

      26. Сучасний готельний комплекс побудований за технологією "місто в місті" з величезним торговим центром, в якому представлені світові бренди.

      27. Апартаменти преміум-класу "під ключ" з ремонтом, меблями і технікою у власність можна придбати за привабливою ціною.

      28. Апартаменти у власність.

      У Грузії можна придбати апартаменти у власність (з правом прописки, дарування, продажу та успадкування) в 5-зірковому готелі.

      29. Прибутковість.

      Придбавши апартаменти в ORBI CITY, ви зможете жити і відпочивати в них, коли захочете. За бажанням, на період вашої відсутності, керуюча компанія буде здавати їх в оренду.

      30. Професійна керуюча компанія ORBI GROUP бере на себе всю відповідальність за управління апартаментами. Процес здачі житла власник може контролювати онлайн в будь-який час і з будь-якого куточка світу за допомогою спеціальної програми.

      Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.

       

      Теги: Новини Грузії Нерухомість Грузії Новини нерухомості світу Новини нерухомості
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