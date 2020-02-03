Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі

Українці все частіше купують нерухомість за кордоном. Великим попитом серед покупців користується житло на морських узбережжях європейських курортів.

Ще недавно найбільш оптимальним варіантом за формулою "ціна/якість" була нерухомість в Іспанії. Однак в останні роки все більше людей з різних країн світу, включно з Україною, вибирають для інвестицій нерухомість саме в Грузії. Такий ажіотаж має пояснення.

Вашій увазі топ-30 причин, які переконають у вигідності інвестицій в сучасну Грузію:

1. Географічна доступність.

Прямим рейсом з Києва в Батумі можна дістатися трохи більше, ніж за 2 години.

2. Безвізовий режим.

З 1-го березня 2019 громадяни України можуть відвідувати Грузію за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

3. Немає мовного бар'єра.

Більшість грузинів вільно говорять російською. При покупці житла в Грузії всі документи також дублюють російською, а їх оформлення входить у вартість апартаментів.

4. Спрощена процедура оформлення нерухомості.

Паперові процедури на реєстрацію власності займуть не більше 1 години.

5. При покупці нерухомості в Грузії іноземці можуть отримати посвідку на проживання.

6. Одна з найбезпечніших країн Європи.

Грузія входить в десятку найбезпечніших країн світу.

Чому варто вибрати Батумі?

7. М'який субтропічний клімат.

Місто знаходиться на південно-східному узбережжі Чорного моря, приваблює м'яким сонячним кліматом. 280 днів в році тут сонячно, а взимку стовпчики термометрів іноді перевищують позначку в +20.

8. Тепле море.

У високий сезон температура води не опускається нижче 24 градусів.

9. Чиста екологія.

Свіже чисте морське повітря, насичене йодом, і вода, яку можна пити прямо з-під крана, говорять самі за себе.

10. Відомі на весь світ кухня і вино.

Неймовірно смачні страви і знамените грузинське вино не потребує зайвого представлення. А ціни на них в порівнянні з середньоєвропейським приємно дивують.

11. Низькі ціни на життя, відпочинок і розваги.

Батумі також є популярним курортом серед туристів, які люблять випробувати удачу. Його називають найпривабливішою гральною зоною для мільйонів громадян із сусідніх країн, де гральний бізнес обмежений або заборонений.

12. Туризм – круглий рік.

Всі готелі, ресторани, клуби та інші громадські заклади в Батумі працюють цілий рік.

13. Туристичний бум.

Протягом останніх 2-х років потік туристів збільшився майже на 50%. За прогнозами експертів, з кожним роком ця цифра буде тільки рости.

14. Гостинність.

Грузини славляться своєю гостинністю і щоб переконатися в цьому достатньо хоча б один раз побувати в Грузії.

Чому варто інвестувати в нерухомість ORBI GROUP?

15. ORBI GROUP – це міжнародний будівельний холдинг і один з найбільших забудовників Європи.

16. Три мільйони квадратних метрів – портфель нерухомості ORBI GROUP.

17. Понад 6 000 співробітників працює в холдингу з міжнародним ім'ям.

18. 20 років ORBI GROUP успішно працює на ринку нерухомості.

19. 55 офісів в 19 країнах світу.

20. Клієнтами ORBI GROUP є покупці з 72 країн світу.

21. Щорічно понад 1,2 мільйона туристів відпочивають в готелях ORBI GROUP.

22. Незважаючи на стрімке зростання цін на квадратні метри в Батумі, нерухомість ORBI GROUP можна придбати за доступною і вигідною ціною.

Чому апартаменти в ORBI CITY?

23. ORBI CITY – це три 55-поверхові башти, розташовані в самому серці туристичного Батумі.

24. Перша лінія – апартаменти, з яких відкривається казковий панорамний вид на море, розташовані всього в 50 метрах від пляжу.

25. 5-зірковий готельний комплекс з відповідним сервісом та інфраструктурою.

26. Сучасний готельний комплекс побудований за технологією "місто в місті" з величезним торговим центром, в якому представлені світові бренди.

27. Апартаменти преміум-класу "під ключ" з ремонтом, меблями і технікою у власність можна придбати за привабливою ціною.

28. Апартаменти у власність.

У Грузії можна придбати апартаменти у власність (з правом прописки, дарування, продажу та успадкування) в 5-зірковому готелі.

29. Прибутковість.

Придбавши апартаменти в ORBI CITY, ви зможете жити і відпочивати в них, коли захочете. За бажанням, на період вашої відсутності, керуюча компанія буде здавати їх в оренду.

30. Професійна керуюча компанія ORBI GROUP бере на себе всю відповідальність за управління апартаментами. Процес здачі житла власник може контролювати онлайн в будь-який час і з будь-якого куточка світу за допомогою спеціальної програми.

Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.