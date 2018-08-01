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Почему гуманитарные организации возмущаются по поводу спасения беженцев в море

38 Читати новину українською
Беженцы
Беженцы / Фото из открытых источников

Капитан Asso 28 заметил в море тонущую лодку с сотней беженцев, которые направлялись из Африки в Европу. Людей подняли на борт и отвезли в порт. Но не в европейский – итальянский или испанский. После недолгого и общего оцепенения в Европе начался страшный шум. Больше всех возмущаться стали гуманитарные организации, которые сделали спасение беженцев в море главным направлением своей работы.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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По его словам, они обвинили в возвращении мигрантов в Африку правительство Италии. Объявили, что это было незаконно, так как в Триполи беженцам будет плохо.

Ярость этих людей можно понять. Этот случай создал очень опасный прецедент. Представим себе ситуацию, при которой всех мигрантов, которые бегут из Африки, туда же и возвращают – прямо как вот этот Asso 28. Бизнес контрабандистов, занимающихся переправкой людей через море, тут же заглохнет. Никто просто не будет платить им, зная, что, отплыв из Африки, приплывет не в Италию, а в Ливию,
– отметил Яковина.

Журналист сказал, что спасать на море будет никого, и что в этой ситуации делать многочисленным правозащитникам, которые имеют миллионные гранты на такое спасение.

Журналист добавил, что сейчас они месяцами катаются по Средиземному морю на вполне комфортабельных судах. Повышают чувство собственной важности, спасая людей. Да еще и нормальные деньги за это получают! Очень неплохая жизнь! А внезапно вся эта прекрасная сказка закончится из-за Asso 28.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 1 августа 2018

 

Теги: Африка беженцы
Источник: 24 канал
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