Чому гуманітарні організації обурюються через порятунок біженців у морі

Капітан Asso 28 помітив в море потопаючого човна з сотнею біженців, які прямували їх Африки в Європу. Людей підняли на борт і відвезли в порт. Але не в європейський – італійську чи іспанську. Після недовгого і загального заціпеніння в Європі почався страшний шум. Більше всіх обурюватися стали гуманітарні організації, які зробили порятунок біженців в морі головним напрямком своєї роботи.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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За його словами, вони звинуватили в поверненні мігрантів в Африку уряд Італії. Оголосили, що це було незаконно, так як в Тріполі біженцям буде погано.

Лють цих людей можна зрозуміти. Цей випадок створив дуже небезпечний прецедент. Уявімо собі ситуацію, при якій всіх мігрантів, які відпливають з Африки, туди ж і повертають – прямо як ось цей Asso 28. Бізнес контрабандистів, що займаються переправленням людей через море, тут же затихне. Ніхто просто не буде платити їм, знаючи, що відпливши з Африки, припливе не в Італію, а в Лівію,

– запевнив Яковина

Журналіст сказав, що рятувати на морі буде нікого, й що в цій ситуації робити численним правозахисникам, які мають мільйонні гранти на це таке порятунок.

Журналіст додав, що зараз вони місяцями катаються по Середземному морю на цілком комфортабельних суднах. Підвищують почуття власної важливості, рятуючи людей. Та ще й нормальні гроші за це отримують! Дуже непогана життя! А тут вся ця прекрасна казка закінчиться через Asso 28.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 1 серпня 2018