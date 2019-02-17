Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?

Год назад многие эксперты называли "валютой будущего" биткоин, но он не оправдал их надежд. Получается, что сегодня место вакантно? Какой валюте суждено стать валютой будущего и почему?

Утверждать то, что биткоин или любая другая криптовалюта станет валютой будущего, могли только люди, которые не понимают природу, смысл и предназначение денег как таковых. В самом простом смысле деньги выполняют три основные функции: оплату товаров, работ, услуг, меру оценки стоимости и средство сбережения.

Читайте также: Украина вышла из зоны экономических рисков

Чтобы стать деньгами не достаточно что-то так обозвать и выставить на биржу. Весь интерес к криптовалютам был вызван не тем, что они когда-то будут способны выполнять эти функции более надежно, быстро и удобно, а исключительно спекулятивными возможностями – быстро заработать. Они даже не стали инвестиционным активом, который можно хранить годами и который будет увеличивать или хотя бы сохранять свою стоимость.

В то время как традиционные централизованные денежные системы из года в год усовершенствуются, модернизируются платежные системы, колоссальными темпами растет доля электронных платежей. Многие страны ставят за цель в ближайшее время отказаться от наличных денег, валютные рынки либерализируются, открываются границы для свободного движения капиталов. Валюты различных стран конкурируют между собой в первую очередь с помощью укрепления своих экономик, наращивания своего экспортного потенциала, развития фондового рынка.

В будущем, несомненно, будут меняться страны лидеры, терять и приобретать популярность та или другая валюта. Но пока эта конкуренция существует, она будет залогом общего развития мировой экономики.