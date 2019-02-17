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      Александр Гаврутенко

      Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?

      430
      Криптовалюта
      Криптовалюта / Ivbg.ru

      Год назад многие эксперты называли "валютой будущего" биткоин, но он не оправдал их надежд. Получается, что сегодня место вакантно? Какой валюте суждено стать валютой будущего и почему?

      Утверждать то, что биткоин или любая другая криптовалюта станет валютой будущего, могли только люди, которые не понимают природу, смысл и предназначение денег как таковых. В самом простом смысле деньги выполняют три основные функции: оплату товаров, работ, услуг, меру оценки стоимости и средство сбережения.

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      Чтобы стать деньгами не достаточно что-то так обозвать и выставить на биржу. Весь интерес к криптовалютам был вызван не тем, что они когда-то будут способны выполнять эти функции более надежно, быстро и удобно, а исключительно спекулятивными возможностями – быстро заработать. Они даже не стали инвестиционным активом, который можно хранить годами и который будет увеличивать или хотя бы сохранять свою стоимость.

      В то время как традиционные централизованные денежные системы из года в год усовершенствуются, модернизируются платежные системы, колоссальными темпами растет доля электронных платежей. Многие страны ставят за цель в ближайшее время отказаться от наличных денег, валютные рынки либерализируются, открываются границы для свободного движения капиталов. Валюты различных стран конкурируют между собой в первую очередь с помощью укрепления своих экономик, наращивания своего экспортного потенциала, развития фондового рынка.

      В будущем, несомненно, будут меняться страны лидеры, терять и приобретать популярность та или другая валюта. Но пока эта конкуренция существует, она будет залогом общего развития мировой экономики.

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      Автор: Александр Гаврутенко
      Теги: Деньги Публикации Биткойн
      Источник: 24 Канал
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