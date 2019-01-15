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      Олександр Гаврутенко

      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?

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      Есть ли деньги в пенсионном фонде
      Есть ли деньги в пенсионном фонде / Фото из открытых источников

      О накопительном уровне пенсионного обеспечения не просто говорят 15 лет, он существует и работает все эти 15 лет в соответствии с Законом Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении" от 2003 года.

      За это время было создано более 80 негосударственных пенсионных фондов, до 30 администраторов пенсионных фондов, привлечено десятки тысяч участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сотни миллионов гривен вкладов. Единственное, что не было сделано за это время – не был введен второй уровень общеобязательного государственного пенсионного страхования, который предполагает не добровольное формирование накопительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах, а обязательное, в виде обязательных ежемесячных отчислений из фонда заработной платы.

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      Это означает, что необходимо либо отбирать часть взносов от солидарной системы, либо увеличивать процент обязательных отчислений. К примеру, нынешние 22% ЕСВ должны будут распределиться: 7% в накопительную, 15% в солидарную систему. Либо оставляем 22% в солидарную и прибавляем 7-8% в накопительную, то есть суммарно до 30% от заработной платы. Ни тот ни другой варианты неприемлемы – первый создает неподъемный кассовый разрыв для выплат текущих пенсий, второй – еще больше стимулирует уход зарплат в тень.

      Рост экономики страны в начале 2000-х годов предполагал как бум добровольного накопления пенсий в системе негосударственных фондов, так и возможность безболезненного введения второго уровня – обязательной накопительной пенсии. Но последовавшие перманентные экономические и политические кризисы эту возможность полностью нивелировали.

      Еще одним камнем преткновения для полноценного запуска накопительной системы – была неэффективная, несправедливая солидарная пенсионная система, то есть работа государственного пенсионного фонда. Основной задачей пенсионной реформы 2017 года как раз предполагалось сбалансировать работу солидарной системы и подготовить ее для введения накопительной пенсии. Кроме того, как всегда в нашей стране был и остается вопрос, кто же будет обслуживать обязательные накопительные пенсии – либо действующая инфраструктура негосударственных пенсионных фондов, либо стоит создать государственный (читать коррупционный) накопительный пенсионный фонд.

      Очень надеюсь, что здравый смысл победит, и вернутся к той идее, которая была заложена в действующем законе. Тогда при текущих темпах роста экономики страны и при успешной имплементации пенсионной реформы запуск полноценной, со вторым уровнем, накопительной системы будет возможен не ранее чем через 3-4 года.

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      Автор: Олександр Гаврутенко
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Пенсійний фонд України
      Джерело: 24 Канал
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