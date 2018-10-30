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      Олександр Гаврутенко

      Пустые обещания или реальные действия: чего ждать от программ кандидатов в президенты

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      Многие кандидаты искренне намерены выполнять обещания
      Многие кандидаты искренне намерены выполнять обещания / donpress.com

      Уже больше 30-ти известных и не очень политиков и, скажем так, публичных персонажей рассматриваются обществом, как кандидаты в президенты Украины на выборах в 2019 году.

      Неоторые из них уже подтвердили намерение баллотироваться, другие еще продолжают держать интригу, но, несмотря на это, по ним уже полгода замеряются рейтинги и тщательно отслеживается чуть ли не каждый их шаг.

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      Отслеживается все, начиная от шрифтов и цветовой гаммы на бигбордах и заканчивая реакцией каждого кандидата на текущие проблемы. Отопительный сезон, тарифы, взрывы складов, Томос...

      А как на счет предвыборных программ? Да, да, программ не на сегодня, не на вчера, чтобы они сделали на месте власти – задним числом все умные – а программ на следующие 5-10 лет. И да, программ, а не лозунгов, и точно не переписанных учебников по экономике, которые выдаются за колоссальные программные труды.

      Программы кандидатов – это формальный документ, который подают при регистрации в ЦВК объемом до 20 тысяч печатных символов (всего 4-5 страниц текста о всех сферах и проблемах страны). И я далек от мысли, что те 30-40 программ, которые мы увидим перед выборами, будут принципиально чем-то друг от друга отличаться.

      Как они мало чем отличались и на прошлых, и на позапрошлых, и на любых выборах. Все научились писать правильные слова, все задачи и их решения давно сформулированы и все знают, что нужно в стране делать для ее развития. И эти известные всем решения будут записаны в каждую программу, каждого кандидата. И именно поэтому, их никто кроме пары дотошных журналистов и не читает. И именно поэтому, фокус внимания общества и сейчас, и в дальнейшем будет направлен на текущие предвыборные баталии, а не на перспективные программные решения.

      Но удивительное в этом другое. Когда кто-то предлагает себя на смену старому политикуму, первое, под общественный шквал чего он попадает – это требование предоставить программу.

      Да, возможно старые политики давно взвешены и измерены, и всем известно, что они думают, чем живут и что от них ожидать, и поэтому для них требование программы вторично. А вот для новых, еще мало известных, это критически важно. Никто, мол, не хочет покупать кота в мешке.

      Так вот, что хотел сказать. У всех новых, внесистемных, независимых кандидатов, если такие и появятся, будут все те же умные и правильные слова и прогрессивные решения в программах, как и у старых политиков. Основное их отличие – многие из них искренне намерены все это реализовать.

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      Автор: Олександр Гаврутенко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Адміністрація Президента Верховна Рада Президент України
      Джерело: Олександр Гаврутенко
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