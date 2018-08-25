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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Почему крымчан пугают Третьей мировой войной

Крым.Реалии 253 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в оккупированном Крыму вой сирен слышен раз в три месяца. Жители полуострова называют гул "воздушной тревогой". А последние социологические исследования показали, что 16% из всех опрошенных россиян имеют большие опасения относительно начала Третьей мировой войны.

Также в выпуске:

В каком состоянии бомбоубежища в оккупированном Крыму.

Как украинцы оригинально разыгрывают сотрудников СБУ, которые перешли на сторону России.

Изменит ли ход истории американская декларация по Крыму.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России война Крым.Реалии
Источник: 24 канал
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