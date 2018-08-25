Почему крымчан пугают Третьей мировой войной
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в оккупированном Крыму вой сирен слышен раз в три месяца. Жители полуострова называют гул "воздушной тревогой". А последние социологические исследования показали, что 16% из всех опрошенных россиян имеют большие опасения относительно начала Третьей мировой войны.
Также в выпуске:
В каком состоянии бомбоубежища в оккупированном Крыму.
Как украинцы оригинально разыгрывают сотрудников СБУ, которые перешли на сторону России.
Изменит ли ход истории американская декларация по Крыму.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии