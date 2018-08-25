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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чому кримчан лякають Третьою світовою війною

Крим.Реалії 187 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – в окупованому Криму виття сирен чути раз на три місяці. Жителі півострова називають гул "повітряною тривогою". А останні соціологічні дослідження показали, що 16% з усіх опитаних росіян мають великі побоювання щодо початку Третьої світової війни.

Також у випуску:

В якому стані бомбосховище в окупованому Криму.

Як українці оригінально розігрують співробітників СБУ, які перейшли на сторону Росії.

Чи змінить хід історії американська декларація щодо Криму.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Новини Росії Новини Криму Крим.Реалії Анексія Криму війна
Джерело: 24 канал
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