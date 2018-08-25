Чому кримчан лякають Третьою світовою війною
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – в окупованому Криму виття сирен чути раз на три місяці. Жителі півострова називають гул "повітряною тривогою". А останні соціологічні дослідження показали, що 16% з усіх опитаних росіян мають великі побоювання щодо початку Третьої світової війни.
Також у випуску:
В якому стані бомбосховище в окупованому Криму.
Як українці оригінально розігрують співробітників СБУ, які перейшли на сторону Росії.
Чи змінить хід історії американська декларація щодо Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі