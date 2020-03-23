Почему лучше прекратить употреблять слово "паника"

Когда перед сообщением новости вам говорят "только не волнуйся", то именно эта фраза и заставляет волноваться.

Не треба безкінечно говорити і писати "не панікуйте".

Ніхто не панікує. В людей спрацьовує нормальний інстинкт самозбереження і природний страх. Страх, зрештою, рятує людям життя і це механізм, який закладений природою. Не треба боротись зі страхом. Це, навпаки, помічник і рятівник у даній ситуації.

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Якщо людині спокійніше з гречкою і туалетним папером, це прекрасно. Вона сама собі допомогла і не забрала час у психотерапевта чи рідних, на яких цей страх би сублімувався.

У публічних виступах колегам-експертам та політикам пропоную перестати вживати слово "паніка", бо саме це слово і спричиняє паніку, якої насправді немає.

Ви ж всі пам'ятаєте 2014-й, початок війни, Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт. От тоді, дійсно, було страшно.

Зараз українське суспільство абсолютно нормально та адекватно ситуації себе поводить. Воно не чорне і не біле – воно різне. Хтось злякався – і це нормально, хтось, навпаки, витісняє думки про загрозу – і це теж нормально. Хтось починає генерувати апокаліптичні сценарії – і це теж нормально у такій ситуації, а хтось вже хворіє на "незначну пневмонію" – але тримається духом і всім радить триматись.

Прийміть нарешті той факт, що ми всі по-різному реагуємо на надзвичайні ситуації – і це нормально, а не ознака паніки.