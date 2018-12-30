Почему МАУ и "Украэрорух" судятся на миллиард гривен

Крупнейшая украинская авиакомпания МАУ и госпредприятие "Украэрорух", которое предоставляет аэронавигационные услуги, обменялись судебными исками на общую сумму около миллиарда гривен. Государственный монополист обвиняет национального авиаперевозчика в неуплате оказанных услуг, а МАУ считает их стоимость необоснованно завышенной.

Об этом сообщили на сайте РБК-Украина.

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В Едином государственном реестре судебных решений появился иск "Украэрорух" против крупнейшей национальной авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Главное требование "Украэрорух" от МАУ – оплатить задолженность в размере 174 миллиона гривен за предоставленные услуги.

Утверждать, что МАУ вообще ничего не платит "Украэроруху" – неверно. Компания частично оплачивает эти услуги, но украинские авиакомпании считают, что цены на услуги аэронавигации, которые предоставляет "Украэрорух", существенно завышены,

– написали в РБК-Украина.

По информации издания, стоимость услуг госпредприятия по посадке самолета в аэропорту "Борисполь" составляет 650 долларов, а у их турецких коллег в Стамбуле – 50 долларов. Стоит отметить, что компания МАУ 8 декабря 2018 года подала встречный иск против госпредприятия "Украэрорух" на сумму около 800 миллионов гривен.

В авиакомпании считают, что в 2016-2017 годах их оппонент тратил эти суммы не по целевому назначению. В частности, в МАУ считают, что" Украэрорух "неэффективно распорядился своими средствами, которые фактически "сгорели" в признанном неплатежеспособным Platinum Bank.

К слову, 19 февраля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пополнила свой парк абсолютно новым для Украины типом воздушного судна Boeing 777-200ER. МАУ эксплуатирует новый самолет на дальнемагистральных рейсах в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок.