Чому МАУ та "Украерорух" судяться на мільярд гривень
Найбільша українська авіакомпанія МАУ і держпідприємство "Украерорух", що надає аеронавігаційні послуги, обмінялися судовими позовами на загальну суму близько мільярда гривень. Державний монополіст звинувачує національного авіаперевізника в несплаті наданих послуг, а МАУ вважає їхню вартість необґрунтовано завищеною.
Про це повідомили на сайті РБК-Украина.
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В Єдиному державному реєстрі судових рішень з'явився позов "Украерорух" проти найбільшої національної авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Головна вимога "Украерорух" від МАУ – сплатити заборгованість у розмірі 174 мільйони гривень за надані послуги.
Стверджувати, що МАУ взагалі нічого не платить "Украероруху" – невірно. Компанія частково оплачує ці послуги, але українські авіакомпанії вважають, що ціни на послуги аеронавігації, які надає "Украерорух", суттєво завищені,
– написали в РБК-Украина.
За інформацією видання, вартість послуг держпідприємства по посадці літака в аеропорту "Бориспіль" становить 650 доларів, а у їх турецьких колег у Стамбулі – 50 доларів. Варто зазначити, що компанія МАУ 8 грудня 2018 року подала зустрічний позов проти держпідприємства "Украерорух" на суму близько 800 мільйонів гривень.
В авіакомпанії вважають, що у 2016-2017 роках їх опонент витрачав ці суми не за цільовим призначенням. Зокрема, в МАУ вважають, що "Украерорух" неефективно розпорядився своїми коштами, які фактично "згоріли" у визнаному неплатоспроможним Platinum Bank.
До слова, 19 лютого авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" поповнила свій парк абсолютно новим для України типом повітряного судна Boeing 777-200ER. МАУ експлуатує новий літак на далекомагістральних рейсах в Нью-Йорк, Пекін і Бангкок.
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