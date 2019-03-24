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      Почему Медведчук передает свой нефтебизнес Беларуси: ответ Лещенко

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      Почему Медведчук передает свой нефтебизнес Беларуси?
      Почему Медведчук передает свой нефтебизнес Беларуси? / Коллаж 24 канала

      Виктор Медведчук готовится к худшему – возможному поражению своего партнера на выборах президента. Он занялся переоформлением связанных с ним активов на новых людей.

      Депутат Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал, что нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", которым люди Виктора Медведчука качают в Украину дизельное топливо производства "Роснефть", переоформляют в срочном порядке.

      Читайте также: Кто позволил Медведчуку получить огромный нефтебизнес

      Что известно про нафтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс"?Это один из ключевых активов, который попал под контроль Медведчука за годы правления президента Порошенко. Он используется для поставок дизельного топлива компании "Роснефть" на украинский рынок.

      Раньше труба принадлежала российскому государству, но несколько лет назад судья Ровненского суда провернула схематоз и трубопровод оказался в связанной с Медведчуком швейцарской фирме-прокладке.

      Новым владельцем трубы должно стать белорусское предприятие "Нефтебитумный завод", которое расположено в поселке Колеина Червенского района Минской области.

      Соответствующее решение в интересах партнеров Медведчука принял Антимонопольный комитет Украины за две недели до выборов.

      Показательно, что все это произошло под занавес срока действующего президентства, когда главные бизнес-партнеры власти Ринат Ахметов и Виктор Медведчук страхуются на случай поражения действующего гаранта,
      – сказал Лещенко.

      По словам Лещенко, план заключается в том, что в случае смены власти, было сложно открутить всю эту историю назад, а у трубы появился "добросовестный приобретатель" из соседней страны-союзника.

      Любые попытки новой власти навести порядок будут нарываться на то, что, мол, нехорошо ссориться с Лукашенко, который подставил плечо помощи во время войны,
      – добавил нардеп.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" с Сергеем Лещенко за 23 марта 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Сергей Лещенко Новости Беларуси Бизнес нефть Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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