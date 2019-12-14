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      Почему министрам невозможно повысить зарплату: объяснение Дубилета

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      Дубилет объяснил, почему министры жалуются на низкие зарплаты / Фото с Facebook

      Часть министров Кабмина просят большую зарплату, потому что не имеют "финансовой подушки" и им трудно содержать свои семьи. Однако, повышать выплаты госслужащим не планируют, так как на уровне минимальных заплат в Украине это будет выглядеть плохо.

      Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил, что части министров трудно жить на нынешнюю зарплату, потому что они пришли в правительство из частного сектора. А там зарплаты значительно больше, пишет Укринформ.

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      Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи,
      – сказал Дубилет.

      Он добавил, что не все министры имеют такую ​​финансовую подушку как он, или другие их коллеги.

      Поэтому сейчас в правительстве продолжаются сложные дискуссии. По словам министра, с одной стороны есть хорошие люди, которых следует привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая сейчас есть в госсекторе. С другой стороны повысить зарплату чиновникам невозможно, потому что это будет выглядеть плохо на уровне минимальных заплат украинцев.

      Сам Дубилет отметил, что в месяц тратит 3-5 тысяч долларов на жизнь. Из них 2,5 тысячи долларов уходит на аренду квартиры в столице.

      Кто из министров жаловался на зарплату?

      • Министр юстиции Денис Салюська. За последний месяц он получил 29 тысяч гривен – зарплата с надбавкой. Однако, тратит чиновник в месяц 80-100 тысяч гривен. Сейчас он живет на сбережения, основная часть расходов идет на семью – у Малюськи четверо детей.
      • Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Его министерская зарплата составляет 8 тысяч, но это без компенсаций и надбавок. По словам чиновника, он также живет на сбережения, а зарплаты хватает только на Uber.

       

      як змінювались середні зарплати українців
      Статистика роста зарплат в Украине с 2013 до 2019 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Деньги Зарплата Дмитрий Дубилет
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