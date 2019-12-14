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      Чому міністрам неможливо підвищити зарплату: пояснення Дубілета

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      Дубілет пояснив, чому міністри скаржаться на низькі зарплати / Фото з Facebook

      Частина міністрів Кабміну просять більшу зарплату, бо не мають "фінансової подушки" і їм важко утримувати свої родини. Проте, підвищувати виплати держслужбовцям не планують, бо на рівні мінімальних заплат в Україні це виглядатиме погано.

      Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пояснив, що частині міністрів важко жити на нинішню зарплату, бо вони прийшли в уряд з приватного сектору. А там зарплати значно більші, пише Укрінформ.

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      Зараз серед міністрів і заступників міністрів багато розмов йде про те, що вони просять більшу зарплату, офіційну зарплату. Вони бачать, що в приватному секторі вони могли б отримувати там, я не знаю, в 10, в 20 разів більше, ніж зараз. І їм, дійсно, складно підтримувати свої родини,
      – сказав Дубілет.

      Він додав, що не всі міністри мають таку фінансову подушку як він, чи інші їхні колеги.

      Тому зараз в уряді тривають складні дискусії. За словами міністра, з одного боку є хороші люди, яких варто залучити в урядову команду, але вони не можуть піти на ту зарплату, яка наразі є у держсекторі. З іншого боку підвищити зарплату чиновникам неможливо, бо це виглядатиме погано на рівні мінімальних заплат українців.

      Сам Дубілет зазначив, що на місяць витрачає 3-5 тисяч доларів на прожиття. З них 2,5 тисячі доларів йде на оренду квартири у столиці.

      Хто з міністрів скаржився на зарплату? 

      • Міністр юстиції Денис Малюська. За останній місяць він отримав 29 тисяч гривень – зарплата з надбавкою. Проте, витрачає чиновник на місяць 80-100 тисяч гривень. Наразі він живе на заощадження, основна частина витрат йде на родину – у Малюськи четверо дітей.
      • Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Його міністерська зарплата становить 8 тисяч, але це без компенсацій та надбавок. За словами чиновника, він також живе на заощадження, а зарплати вистачає тільки на Uber. 
         

      як змінювались середні зарплати українців
      Статистика росту зарплат в Україні з 2013 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу

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      14 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Зарплата Гроші Кабінет Міністрів України
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