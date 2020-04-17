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      Почему не удается полностью потушить пожары в Чернобыльской зоне: ответ ГСЧС

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      Почему не удается потушить пожары в Чернобыльской зоне

      Масштабные пожары, которые вспыхнули в Чернобыльской зоне еще 4 апреля, нанесли немалый ущерб экологии региона. Спасатели объяснили, что огонь не удается потушить из-за сильного ветра и больших площадей возгорания.

      Погодные условия отнюдь не способствуют ликвидации пожара в Чернобыльской зоне. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ГСЧС Игорь Шарый во время брифинга.

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      В то же время ветер быстро раздувает пожар по всей территории, пояснил Шарый.

      В Чернобыле очень большие площади и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро, потому что ветер раздувает по всей территории, в связи с сухой зимой мы имеем засуху. Поэтому пожар развивается очень стремительно, очень быстро, сейчас он локализован, но на таких площадях происходит тление на месте пожарища,
      – отметил заместитель начальника Главного управления ГСЧС.

      Он также уточнил, что спасателям хватает человеческих и материальных ресурсов для преодоления пожаров.

      Пожар в Чернобыльской зоне: главное

      • Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, по предварительной информации, произошло это из-за поджога сухой травы.
      • Огонь пытались потушить более 415 спасателей, 98 единиц техники, а также два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.
      • Вечером 13 апреля помогать спасателям начала природа – в Чернобыльской зоне начал падать дождь.
      • Пожары в зоне отчуждения и сильный северо-западный ветер привели к тому, что Киев возглавил первое место в рейтинге самым грязным воздухом в мире.
      • По данным ГСЧС, по состоянию на утро 17 апреля радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы.

      Почему нельзя сжигать сухую траву: смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Загрязнение воздуха ГСЧС Пожар Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне
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