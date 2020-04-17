Чому не вдається повністю загасити пожежі в Чорнобильській зоні: відповідь ДСНС

Масштабні пожежі, які спалахнули у Чорнобильській зоні ще 4 квітня, завдали чималої шкоди екології регіону. Рятувальники пояснили, що вогонь не вдається приборкати через сильний вітер та великі площі загоряння.

Погодні умови аж ніяк не сприяють ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні. Про це заявив заступник начальника Головного управління ДСНС Ігор Шарий під час брифінгу.

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Водночас вітер швидко роздуває пожежу по всій території, пояснив Шарий.

У Чорнобилі дуже великі площі й, на жаль, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко, тому що вітер роздуває по всій території, у зв'язку із сухою зимою ми маємо посуху. Тому пожежа розвивається дуже стрімко, дуже швидко, зараз вона локалізована, але на таких площах відбувається тління на місці згарища,

– наголосив заступник начальника Головного управління ДСНС.

Він також уточнив, що рятувальникам вистачає людських та матеріальних ресурсів для подолання пожеж.

Пожежа в Чорнобильській зоні: головне

Пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня , за попередньою інформацією, сталося це через підпал сухої трави.

, за попередньою інформацією, сталося це через Вогонь намагалися загасити понад 415 рятувальників , 98 одиниць техніки, а також два літаки АН-32П і гелікоптер МІ-8.

а також Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ.

Пожежі у зоні відчуження та сильний північно-західний вітер призвели до того, що Київ очолив перше місце у рейтингу найбруднішого повітря у світі.

За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон у Києві та області у межах норми.

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