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      Чому не вдається повністю загасити пожежі в Чорнобильській зоні: відповідь ДСНС

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      Чому не вдається загасити пожежі в Чорнобильській зоні

      Масштабні пожежі, які спалахнули у Чорнобильській зоні ще 4 квітня, завдали чималої шкоди екології регіону. Рятувальники пояснили, що вогонь не вдається приборкати через сильний вітер та великі площі загоряння.

      Погодні умови аж ніяк не сприяють ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні. Про це заявив заступник начальника Головного управління ДСНС Ігор Шарий під час брифінгу.

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      Водночас вітер швидко роздуває пожежу по всій території, пояснив Шарий.

      У Чорнобилі дуже великі площі й, на жаль, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко, тому що вітер роздуває по всій території, у зв'язку із сухою зимою ми маємо посуху. Тому пожежа розвивається дуже стрімко, дуже швидко, зараз вона локалізована, але на таких площах відбувається тління на місці згарища,
      – наголосив заступник начальника Головного управління ДСНС.

      Він також уточнив, що рятувальникам вистачає людських та матеріальних ресурсів для подолання пожеж.

      Пожежа в Чорнобильській зоні: головне

      • Пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня, за попередньою інформацією, сталося це через підпал сухої трави. 
      • Вогонь намагалися загасити понад 415 рятувальників, 98 одиниць техніки, а також два літаки АН-32П і гелікоптер МІ-8.
      • Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ.
      • Пожежі у зоні відчуження та сильний північно-західний вітер призвели до того, що Київ очолив перше місце у рейтингу найбруднішого повітря у світі.
      • За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон у Києві та області у межах норми.

      Чому не можна спалювати суху траву: дивіться відео 

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Чорнобиль Забруднення повітря ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа
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