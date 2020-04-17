Чому не вдається повністю загасити пожежі в Чорнобильській зоні: відповідь ДСНС
Масштабні пожежі, які спалахнули у Чорнобильській зоні ще 4 квітня, завдали чималої шкоди екології регіону. Рятувальники пояснили, що вогонь не вдається приборкати через сильний вітер та великі площі загоряння.
Погодні умови аж ніяк не сприяють ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні. Про це заявив заступник начальника Головного управління ДСНС Ігор Шарий під час брифінгу.
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Водночас вітер швидко роздуває пожежу по всій території, пояснив Шарий.
У Чорнобилі дуже великі площі й, на жаль, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко, тому що вітер роздуває по всій території, у зв'язку із сухою зимою ми маємо посуху. Тому пожежа розвивається дуже стрімко, дуже швидко, зараз вона локалізована, але на таких площах відбувається тління на місці згарища,
– наголосив заступник начальника Головного управління ДСНС.
Він також уточнив, що рятувальникам вистачає людських та матеріальних ресурсів для подолання пожеж.
Пожежа в Чорнобильській зоні: головне
- Пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня, за попередньою інформацією, сталося це через підпал сухої трави.
- Вогонь намагалися загасити понад 415 рятувальників, 98 одиниць техніки, а також два літаки АН-32П і гелікоптер МІ-8.
- Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ.
- Пожежі у зоні відчуження та сильний північно-західний вітер призвели до того, що Київ очолив перше місце у рейтингу найбруднішого повітря у світі.
- За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон у Києві та області у межах норми.
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