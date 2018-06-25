Почему нельзя есть сырую раннюю морковь: объяснение эксперта

В некоторых ранних овощах с огорода содержание нитратов превышает норму, поэтому стоит ограничиться в употреблении таких продуктов в сыром виде.

Об этом сообщила эксперт Нина Кильдий, пишет ГолосUA.

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Тесты на нитраты обнаружили, что большие проблемы были с содержанием нитратов в редисе. При норме 1500 мг на килограмм, показатель нитратов достигал 2000-2300.

Специалист советует не есть свеклу и морковь в сыром виде. Она рекомендует отваривать овощ и не использовать отвар, так как нитраты хорошо растворяются в воде.

Нина Кильдий предостерегает не есть морковь в сыром виде и вообще не увлекаться ее употреблением.