Почему нельзя есть сырую раннюю морковь: объяснение эксперта
В некоторых ранних овощах с огорода содержание нитратов превышает норму, поэтому стоит ограничиться в употреблении таких продуктов в сыром виде.
Об этом сообщила эксперт Нина Кильдий, пишет ГолосUA.
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Тесты на нитраты обнаружили, что большие проблемы были с содержанием нитратов в редисе. При норме 1500 мг на килограмм, показатель нитратов достигал 2000-2300.
Специалист советует не есть свеклу и морковь в сыром виде. Она рекомендует отваривать овощ и не использовать отвар, так как нитраты хорошо растворяются в воде.
Нина Кильдий предостерегает не есть морковь в сыром виде и вообще не увлекаться ее употреблением.
К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.
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