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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему нельзя есть сырую раннюю морковь: объяснение эксперта

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Ранняю морковь нельзя есть в сыром виде
Ранняю морковь нельзя есть в сыром виде / unsplash.com

В некоторых ранних овощах с огорода содержание нитратов превышает норму, поэтому стоит ограничиться в употреблении таких продуктов в сыром виде.

Об этом сообщила эксперт Нина Кильдий, пишет ГолосUA.

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Тесты на нитраты обнаружили, что большие проблемы были с содержанием нитратов в редисе. При норме 1500 мг на килограмм, показатель нитратов достигал 2000-2300.

Специалист советует не есть свеклу и морковь в сыром виде. Она рекомендует отваривать овощ и не использовать отвар, так как нитраты хорошо растворяются в воде.

Нина Кильдий предостерегает не есть морковь в сыром виде и вообще не увлекаться ее употреблением.

via GIPHY

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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