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      Почему ученые не советуют пить молоко во время простуды

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      Почему нельзя пить молоко при простуде
      Почему нельзя пить молоко при простуде / spotlight-z.com

      Британские ученые развенчали миф о том, что при простудных заболеваниях полезно лечиться горячим молоком, особенно с медом.

      Результаты исследования опубликованы в научном журнале Laryngoscope.

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      Известно, что в слизи человека содержатся антибактериальные ферменты, которые убивают микробы и предохраняют человека от простуд. Если же он заболел, то организм начинает вырабатывать слишком много слизи, отчего у больного начинается кашель, аллергия, появляется хрипота в голосе.

      via GIPHY

      Для исследования ученые пригласили 26 мужчин и 82 женщин, которые жаловались на повышенное выделение слизи. Все участники в течение шести дней придерживались безмолочной диеты. А с третьего дня эксперимента ученые давали половине участников 350 миллилитров молока, другой половине – соевое молоко.

      Все участники заполняли анкету, в которой оценивали выделение слизи по шкале от 1 до 100 баллов. В начале исследования этот показатель составлял 65 баллов, после двух дней безмолочной диеты – снизился до 55 баллов. А вот после введения в рацион молока показатель повысился до 63, участники, принимавшие соевое молоко, чувствовали себя лучше, чем другие.

      Науковці не рекомендують вживати молоко під час застуди
      Ученые не рекомендуют употреблять молоко во время простуды

      Вывод ученых таков: употребление молока во время простуды провоцирует выделение слизи, продолжает такие симптомы как кашель и насморк. Поэтому ученые советуют во время простуды или уменьшить количество употребления молока или вообще отказаться от него.

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      Теги: Здоровье исследования Лечение
      Источник: 24 Канал
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