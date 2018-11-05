Почему ученые не советуют пить молоко во время простуды

Британские ученые развенчали миф о том, что при простудных заболеваниях полезно лечиться горячим молоком, особенно с медом.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Laryngoscope.

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Известно, что в слизи человека содержатся антибактериальные ферменты, которые убивают микробы и предохраняют человека от простуд. Если же он заболел, то организм начинает вырабатывать слишком много слизи, отчего у больного начинается кашель, аллергия, появляется хрипота в голосе.

Для исследования ученые пригласили 26 мужчин и 82 женщин, которые жаловались на повышенное выделение слизи. Все участники в течение шести дней придерживались безмолочной диеты. А с третьего дня эксперимента ученые давали половине участников 350 миллилитров молока, другой половине – соевое молоко.

Все участники заполняли анкету, в которой оценивали выделение слизи по шкале от 1 до 100 баллов. В начале исследования этот показатель составлял 65 баллов, после двух дней безмолочной диеты – снизился до 55 баллов. А вот после введения в рацион молока показатель повысился до 63, участники, принимавшие соевое молоко, чувствовали себя лучше, чем другие.



Ученые не рекомендуют употреблять молоко во время простуды

Вывод ученых таков: употребление молока во время простуды провоцирует выделение слизи, продолжает такие симптомы как кашель и насморк. Поэтому ученые советуют во время простуды или уменьшить количество употребления молока или вообще отказаться от него.

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