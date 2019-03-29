Почему объединение демократических сил вокруг Гриценко не дает желаемых результатов

Согласно данным социологических опросов, объединение Анатолия Гриценко с другими кандидатами демократических сил, в частности с Андреем Садовым, не дает желательного эффекта.

Об этом в прямом эфире рассказал политолог Михаил Басараб.

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По его мнению, самый большой просчет Гриценко заключается в том, что он сделал ставку только на телевидение и соцсети. Также эксперт добавил, что у кандидата были шансы побороться за выход во второй тур и победу.

Если бы он вышел во второй тур, то победил бы любого из сегодняшних фаворитов. Но для этого нужно было "завести" улицы,

– отметил Басараб.

И объяснил, что это означает, что нужно было делать больше массовых акций, а не встречаться с малыми группами людей. Определенные попытки в этом направлении Гриценко совершал, ездил по регионам, но, по мнению политолога, было уже поздно.



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К разговору в прямом эфире присоединился и политик Дмитрий Гнап, который снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Он подчеркнул, что жалел бы, если бы не выполнил свое публичное обещание это сделать.

Конечно, я не жалею. Независимо от результатов выборов, украинские демократы показали, что родовое проклятие, там где два украинца и два гетмана, удается преодолевать. Это – большое достижение,

– отметил Гнап.

По его словам, кроме объединения для политика очень важным является поле поступков. "Господину Гриценко важно было показать людям, что он является сильным лидером и готов вести за собой людей, открыто и мужественно идти навстречу власти и бросать ей вызов каждый день", – подытожил Гнап.



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Михаил Басараб добавил, что кроме этого, Гриценко не удалось удовлетворить запрос общества на его имидж полковника.

Складывается впечатление, что он постоянно убегает от этого образа и сделал ставку только на вопрос коррупции. Но прежде всего избиратели воспринимают его как военного,

– объяснил политический эксперт.

И предположил, что избиратели хотели бы слышать от Гриценко больше об отпоре вооруженной агрессии России и других вопросах, которые присущи такому политическому амплуа. Гриценко сделал очень узкий фокус в тематическом выборе своей кампании.

"Из хорошего – ему удалось собрать достаточно большую команду известных людей. Огромная задача – не растерять их и удержать до парламентских выборов", – отметил политолог.