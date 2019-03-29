Каковы шансы на победу у единого кандидата от демократической оппозиции Гриценко
Независимо от предвыборных рейтингов, результат на участке может оказаться совсем другой. Журналисты 24 канала выяснили, каковы шансы на победу у единого кандидата от демократических сил.
На объединение долго не решались претенденты на главное кресло на Банковой, однако за месяц до выборов Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
Читайте также: Я предупреждал Порошенко об Иловайске в 2014-м году, – Гриценко
"Сейчас есть шанс избрать украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение, что отзываю свою кандидатуру на выборах президента и объявляю о поддержке на выборах Анатолия Гриценко", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.
Андрей Садовый и Анатолий Гриценко
Пример с мэра города Львова взяли и другие кандидаты: Дмитрий Добродомов и Дмитрий Гнап, которого поддержала партия за такое решение.
Жена Гриценко Юлия Мостовая хорошо знает политическую кухню и знакома не с одним украинским и американским президентом, однако мужу советов не дает.
Юлия Мостовая
Журналистам Мостовая рассказывает, что принцип голосовать только за того кандидата, у которого высокий рейтинг, проигрышный.
Вы сейчас говорите, что хотите выбрать хорошую жизнь. Но нет, кандидат, который даст хорошую жизнь не пройдет в президентских выборах, поэтому я проголосую за плохую. Мы не можем себе позволить и дальше так делать и ничего не исправлять,
– объяснила жена кандидата в президенты Анатолия Гриценко Юлия Мостовая.
Читайте также: Нас просто разберут на органы, если мы не изменимся, – Мостовая о ситуации в Украине
Политический эксперт Александр Солонтай утверждает, что шансы у Гриценко на победу есть. Все зависит от того, насколько удастся противодействовать фальсификациям на выборах, или предпримет ли какие-то действия электорат Анатолия Гриценко.
Все будет зависеть от явки, реакции избирателей на эти коррупционные скандалы и от того, насколько они могут мобилизовать своих друзей и сторонников,
– политический эксперт Александр Солонтай.
Эксперты призывают подойти к этим выборам ответственно, потому что они не менее важны, чем те, которые прошли после Революции достоинства.
Как будут проходить выборы президента Украины
Выбор редакции
-
Знак для избирателей, – эксперт об отказе Порошенко, Тимошенко и Зеленского от дебатовсегодня , 22:07
-
Россиянин Прокунин официально покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлонусегодня , 21:56
-
Как Украина готовится к прекращению транзита газа из России через свою территориюсегодня , 21:06