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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Каковы шансы на победу у единого кандидата от демократической оппозиции Гриценко

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      Независимо от предвыборных рейтингов, результат на участке может оказаться совсем другой. Журналисты 24 канала выяснили, каковы шансы на победу у единого кандидата от демократических сил.

      На объединение долго не решались претенденты на главное кресло на Банковой, однако за месяц до выборов Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

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      "Сейчас есть шанс избрать украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение, что отзываю свою кандидатуру на выборах президента и объявляю о поддержке на выборах Анатолия Гриценко", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

      Гриценко та Садовий
      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко

      Пример с мэра города Львова взяли и другие кандидаты: Дмитрий Добродомов и Дмитрий Гнап, которого поддержала партия за такое решение.

      Жена Гриценко Юлия Мостовая хорошо знает политическую кухню и знакома не с одним украинским и американским президентом, однако мужу советов не дает.

      Мостова
      Юлия Мостовая

      Журналистам Мостовая рассказывает, что принцип голосовать только за того кандидата, у которого высокий рейтинг, проигрышный.

      Вы сейчас говорите, что хотите выбрать хорошую жизнь. Но нет, кандидат, который даст хорошую жизнь не пройдет в президентских выборах, поэтому я проголосую за плохую. Мы не можем себе позволить и дальше так делать и ничего не исправлять,
      – объяснила жена кандидата в президенты Анатолия Гриценко Юлия Мостовая.

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      Политический эксперт Александр Солонтай утверждает, что шансы у Гриценко на победу есть. Все зависит от того, насколько удастся противодействовать фальсификациям на выборах, или предпримет ли какие-то действия электорат Анатолия Гриценко.

      Все будет зависеть от явки, реакции избирателей на эти коррупционные скандалы и от того, насколько они могут мобилизовать своих друзей и сторонников,
      – политический эксперт Александр Солонтай.

      Эксперты призывают подойти к этим выборам ответственно, потому что они не менее важны, чем те, которые прошли после Революции достоинства.

      Президентські вибори
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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Садовый и Гриценко объединились Андрей Садовой Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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