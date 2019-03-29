Я предупреждал Порошенко об Иловайске в 2014-м году, – Гриценко

Анатолий Гриценко предупреждал Петра Порошенко о напряженной ситуации на Иловайском направлении в первой половине августа 2014-го года во время личной встречи.

Об этом лидер партии "Гражданская позиция" рассказал в интервью "Цензор. НЕТ".

У меня была встреча с Петром Алексеевичем Порошенко 10 или 11 августа, как раз перед Иловайском. И в ходе этой встречи я его предупреждал: обрати внимание – там на фронте – зреет. Послушай внимательно разведку, пообщайся, вникни. Ответ: Анатолий Степанович, не переживай, все под контролем,

– рассказал Гриценко.

Он добавил, что о сложной ситуации, которая сложилась на Иловайском направлении, говорилось в данных разведки и военный главнокомандующий должен был обсудить их с военными. Взамен в августе 2014-го Порошенко все внимание сосредоточил на военном параде, который состоялся в День независимости, заверив, что полностью контролирует ситуацию.

"Что мы увидели "под контролем"? Катастрофа! Здесь – на параде стоят, а там – погибают сотнями!", – возмущается Гриценко.