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      Я предупреждал Порошенко об Иловайске в 2014-м году, – Гриценко

      73 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Анатолий Гриценко предупреждал Петра Порошенко о напряженной ситуации на Иловайском направлении в первой половине августа 2014-го года во время личной встречи.

      Об этом лидер партии "Гражданская позиция" рассказал в интервью "Цензор. НЕТ".

      У меня была встреча с Петром Алексеевичем Порошенко 10 или 11 августа, как раз перед Иловайском. И в ходе этой встречи я его предупреждал: обрати внимание – там на фронте – зреет. Послушай внимательно разведку, пообщайся, вникни. Ответ: Анатолий Степанович, не переживай, все под контролем,
      – рассказал Гриценко.

      Он добавил, что о сложной ситуации, которая сложилась на Иловайском направлении, говорилось в данных разведки и военный главнокомандующий должен был обсудить их с военными. Взамен в августе 2014-го Порошенко все внимание сосредоточил на военном параде, который состоялся в День независимости, заверив, что полностью контролирует ситуацию.

      "Что мы увидели "под контролем"? Катастрофа! Здесь – на параде стоят, а там – погибают сотнями!", – возмущается Гриценко.

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      Теги: Анатолий Гриценко Петр Порошенко Новости политики
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