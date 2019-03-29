Я попереджав Порошенка про Іловайськ у 2014-му році, – Гриценко

Анатолій Гриценко попереджав Петра Порошенка про напружену ситуацію на Іловайському напрямку у першій половині серпня 2014-го року під час особистої зустрічі.

Про це лідер партії "Громадянська позиція" розповів в інтерв’ю "Цензор. НЕТ".

У мене була зустріч з Петром Олексійовичем Порошенком 10 чи 11 серпня, саме перед Іловайськом. І в ході цієї зустрічі я його попереджав: зверни увагу – там на фронті – зріє. Заслухай уважно розвідку, поспілкуйся, вникни. Відповідь: Анатолій Степанович, не переживай, все під контролем,

– розповів Гриценко.

Він додав, що про складну ситуацію, яка склалася на Іловайському напрямку, йшлося у даних розвідки і військовий головнокомандувач мав обговорити їх з військовими. Натомість, у серпні 2014-го Порошенко всю увагу зосередив на військовому параді, який відбувся на День незалежності, запевнивши, що повністю контролює ситуацію.

"Що ми побачили "під контролем"? Катастрофа! Тут – на параді стоять, а там – гинуть сотнями!", – обурюється Гриценко.