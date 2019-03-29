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      Я попереджав Порошенка про Іловайськ у 2014-му році, – Гриценко

      414 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Анатолій Гриценко попереджав Петра Порошенка про напружену ситуацію на Іловайському напрямку у першій половині серпня 2014-го року під час особистої зустрічі.

      Про це лідер партії "Громадянська позиція" розповів в інтерв’ю "Цензор. НЕТ".

      У мене була зустріч з Петром Олексійовичем Порошенком 10 чи 11 серпня, саме перед Іловайськом. І в ході цієї зустрічі я його попереджав: зверни увагу – там на фронті – зріє. Заслухай уважно розвідку, поспілкуйся, вникни. Відповідь: Анатолій Степанович, не переживай, все під контролем,
      – розповів Гриценко.

      Він додав, що про складну ситуацію, яка склалася на Іловайському напрямку, йшлося у даних розвідки і військовий головнокомандувач мав обговорити їх з військовими. Натомість, у серпні 2014-го Порошенко всю увагу зосередив на військовому параді, який відбувся на День незалежності, запевнивши, що повністю контролює ситуацію.

      "Що ми побачили "під контролем"? Катастрофа! Тут – на параді стоять, а там – гинуть сотнями!", – обурюється Гриценко.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Петро Порошенко
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