Почему обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся раньше

Обмен пленными между Украиной и Россией по схеме "35" на "35" состоялся 7 сентября. Основной причиной освобождения пленных, особенно моряков, стало решение Международного трибунала ООН от 25 мая, которое давило на Кремль. До этого времени ничто не мешало России незаконно удерживать украинцев в тюрьмах.

Об этом заявил координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов в эксклюзивном интервью 24 каналу. По его словам, именно нежелание Путина отпускать украинцев на Родину помешало тому, чтобы обмен состоялся раньше.

Полное интервью с Николаем Полозов: Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными

"Кремлю было важно получить пропагандистский эффект от их захвата. И до решения Трибунала, в принципе, ничего не мешало Кремлю их удерживать. Уже после 25 мая это дело стало токсичным для Кремля, и Путин начал искать пути решения, благодаря которому можно было бы освободиться от моряков и от возможных санкций за их удерживание", – сказал Полозов.

По словам адвоката, переговоры относительно освобождения украинцев из российского плена шли достаточно долго и трудно.

Несколько раз они срывались, несколько раз были какие-то вброс и фальстарты... Это было обусловлено тем, что ряд политических сил в России и в Украине пытались использовать политзаключенных и военнопленных моряков как политическую разменную монету, извлекать из этого политический интерес. И это препятствовало процессу переговоров,

– добавил юрист.

Кроме того, делу вредили и фейковые заявления в СМИ о разных датах и деталях обмена пленными. Больше всего такие информационные вбросы ударяли по родным пленных украинцев, ведь тогда "их чувства и переживания никто не принимал во внимание". Из-за этого все адвокаты пленников Кремля отказались от каких-либо комментариев, пока официально не начался процесс обмена.

Полозов отметил, что сами моряки и политзаключенные до последнего момента не знали когда именно их отпустят на родину. Поэтому, все они находились в томительном ожидании.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?

Россия захватила моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных, когда они законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. Кремль взял в плен 24 украинских моряков и 3 украинских судна.



Впоследствии украинцев арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву также признал всех моряков военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на родину. Однако, Кремль отказывался выполнять эти требования.



Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Украинские моряки вернулись из российского плена / инфографика 24 канала