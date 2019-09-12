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      Чому обмін полоненими між Україною та Росією не відбувся раніше

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      Обмін полоненими між Україною та Росією
      Обмін полоненими між Україною та Росією / president.gov.ua

      Обмін полоненими між Україною та Росією за схемою "35" на "35" відбувся 7 вересня. Основною причиною звільнення полонених, а особливо моряків, стало рішення Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня, яке тиснуло на Кремль. До цього часу ніщо не заважало Росії незаконно утримувати українців у тюрмах.

      Про це заявив координатор групи адвокатів моряків Микола Полозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За його словами, саме небажання Путіна відпускати українців на Батьківщину стало на заваді тому, аби обмін відбувся раніше.

      Повне інтерв'ю з Миколою Полозовим: Переговори зривалися кілька разів: що залишилось за лаштунками обміну полоненими

      "Кремлю було важливо отримати пропагандистський ефект від їхнього захоплення. І до рішення Трибуналу, в принципі, нічого не заважало Кремлю їх утримувати. Уже після 25 травня ця справа стала токсичною для Кремля, і Путін почав шукати шляхи рішення, завдяки якому можна було би звільнитися від моряків і від можливих санкцій, за їхнє утримання", – сказав Полозов.

      За словами адвоката, переговори щодо звільненя українців з російського полону йшли достатньо довго і важко.

      Кілька разів вони зривалися, кілька разів були якісь вкиди і фальстарти... Це було зумовлено тим, що низка політичних сил в Росії та в Україні намагалися використовувати політв'язнів та військовополонених моряків як політичну розмінну монету, отримувати з цього політичний інтерес. І це перешкоджало процесу переговорів,
      – додав юрист.

      Окрім того, справі шкодили і фейкові заяви у ЗМІ про різні дати та деталі обміну полоненими. Найбільше такі інформаційні вкиди вдаряли по рідних полонених українців, адже тоді "їхні почуття і переживання ніхто не брав до уваги". Через це усі адвокати бранців Кремля відмовились від будь-яких коментарів, аж поки офіційно не почався процес обміну.

      Полозов відзначив, що самі моряки та політв'язні до останнього моменту не знали коли саме їх відпустять на Батьківщину. Тому, усі вони перебували в нестерпному очікуванні.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Росія захопила моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Тоді прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових, коли вони законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Кремль взяв у полон 24 українських моряків та 3 українські судна.

      Згодом українців заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Наприкінці травня Міжнародний трибунал ООН з морського права також визнав усіх моряків військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Проте, Кремль відмовлявся виконувати ці вимоги.

      Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Українські моряки повернулися з російського полону
      Українські моряки повернулися з російського полону / інфографіка 24 каналу

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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