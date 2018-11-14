Почему опасно быть активистом в украинских городках и селах

В 2018 году зафиксировано 15 нападений на активистов и журналистов. Всего за последние 4 года таких случаев было 52. Некоторые из борцов за лучшую жизнь страны перенесли уже по 2-3 нападения. Ни исполнители, ни заказчики еще не понесли наказания.

Активист Виталий Олешко пытался сделать город Бердянск экологичным и интересным для туристов. Его убили 31 июля во дворе собственного дома, на глазах у жены и друзей.

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31 июля Украину всколыхнуло новое жестокое нападение на Екатерину Гандзюк. Злоумышленники следили за ней несколько дней. В день нападения караулили под домом с литровой банкой серной кислоты.

Активисты убеждены – их публично запугивают, чтобы остальные боялась говорить. И чем дальше от столицы, тем тяжелее ситуация с защитой проактивной части общества.

Общественный активист Дмитрий Булах пережил несколько нападений. Он публично обвинил местных политиков Геннадия Кернеса, Михаила Добкина и Павла Фукса в коррупции. И на следующий день попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. После этого, признался, без средств самообороны из дома не выходит.

В областных центрах еще не так страшно как в районных центрах или поселках. Людей убивают только из-за того, что мешали сельскому голове,

– сказал Булах.



Дмитрий Булах

Максиму Бородину из Мариуполя побили машину. А он требовал всего лишь, чтобы владельцы завода "Азовсталь", а это олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский, не экономили на очистных сооружениях. Ведь уровень загрязнения воздуха в городе уже превысил все допустимые нормы. Активист не сдался и после того, как на него напали несколько парней и избили.





Максим Бородин

Правозащитник Маси Найем таких отчаянных видит чуть ли не каждый день. Рассказал, даже с предоставлением юридической защиты активистам в регионах большая проблема. Это в столице недопуск адвоката к активисту может получить огласку. А в регионе – это самое малое, что может произойти.

Может быть избиение, угрозы. В Киеве мы больше под присмотром людей, которые стали немного смелее. И им за это еще ничего не произошло,

– сказал адвокат Маси Найем.

Пассивность людей, коррумпированная правоохранительная и чиновничья системы, страх местных журналистов – это причины, которые заставляют активистов в маленьких городах и селах оглядываться, разоблачая нарушителей и коррупционеров. Но уберечь активистов, может само общество, убеждены наши собеседники. Украинцы должны требовать сохранения своих прав.