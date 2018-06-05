Почему отекают ноги и что с этим делать: ответ врача

Летом многие сталкиваются с таким неприятным явлением, как отек ног в жару. Это естественная реакция организма на вынужденное обездвиживание.

Врач Петр Бидзиля отметил, что голени и стопы могут разбухнуть, например, во время длительного сидения в транспорте, пишет "Экспресс".

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Клапаны вен ног не работают, если человек не двигается. Поэтому кровь не перекачивается, как следствие, застаивается – это и является причиной отеков. Но как только вы встанете и хотя бы немного походите – кровоток восстанавливается, отек исчезает,

– отметил он.

Как бороться с отеками? Не стоит засиживаться в одной и той же позе, меняйте ее каждые 15 минут. Если остановка невозможна, то иногда езжайте стоя.



Во время путешествия на собственном авто делайте остановки – чтобы немного размять ноги. Даже можно сделать несколько приседаний, чтобы расшевелить и растянуть мышцы.

Сидя, можно выполнять определенные упражнения, в частности, движения стопой вверх вниз или круговые. Это поможет восстановить циркуляцию крови.



Если это не помогает, а кроме отека на коже проявляется капиллярная сетка, то это может быть первым симптомом варикозного расширения вен. Так что без помощи врача не обойтись.

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