Почему полицейские боятся за свою жизнь и теряют мотивацию работать

Рассказ патрульного полицейского Антона Снежкова всколыхнул соцсети. Он до сих пор работает "в системе", но не побоялся написать правду о реалиях службы в правоохранительных органах. По его словам, зарплаты не хватает, медицинского страхования нет – приходится переживать, заплатят ли за лечение после травмы.

Антон работает в патрульной полиции со дня основания. В 2015 году принимал присягу с первыми копами на Софиевской площади Киева. Он, как и все, шел менять страну.

Читайте также: Почти тысячу современных служебных авто выделили для полиции в сельской местности и небольших городов

Но за три года все изменилось и полисмены начали разочаровываться в своей профессии. Большинство из тех, кто принимал присягу в 2015, уже не работают в полиции. Антон рассказывает, что все обещания руководства реформировать полицию и создать настоящие правоохранительные органы так и остались обещаниями.

Антон Снежков работает патрульным и не побоялся рассказать правду о реалиях службы

Почти без изменений остается зарплата: в среднем патрульный получает 10 тысяч гривен. Если для провинции этого достаточно, то для крупных городов – нет. И патрульному часто приходится думать, как дожить до конца месяца. А отсутствие медицинского страхования заставляет полицейского несколько раз думать перед тем, как выполнять опасное задание.

Это рисковая работа. Для жизни. Ежедневно, каждую смену рискуешь. Но патрульный знает, что медицинского страхования нет. И жизнь его не застрахована,

– сообщил инспектор патрульной полиции Антон Снежков.

Если случается какая-то беда с копом, ему помогают его коллеги – скидываются деньгами на лечение. А если работникам что-то не нравится – указывают на дверь или отсылают на нелепые, говорит Антон, задачи. Такое отношение к работникам очень влияет на качество работы патрульной полиции в целом.

Нардеп Мустафа Найем считает, что полицейским можно вернуть мотивацию

Полицейские не видят перспектив в работе и не чувствуют себя защищенными, поэтому и высказывают недовольство. И повышение зарплаты не решит этой проблемы – считает нардеп Мустафа Найем. Именно он в свое время приобщился к созданию "патрульки". Сейчас говорит: копам не хватает защиты от государства, а именно – социальных пакетов, медицинского страхования и помощи в приобретении жилья.

Этот пакет предоставит возможность полицейскому чувствовать себя гораздо более защищенным. И он, возможно, за ту же зарплату готов будет работать,

– считает народный депутат и член коллегии МВД Мустафа Найем.

Почему долгожданная реформа, на которую возлагались надежды украинцы, пришли к такой ситуации – с таким вопросом к Нацполиции был отправлен официальный журналистский запрос. Ответа пока не последовало.

К слову, реформа правоохранительных органов началась еще в 2015 году: Верховная Рада приняла закон о Национальной полиции 2 июля, а 5 июля новые патрульные задержали в Киеве первого нарушителя.