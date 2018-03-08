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Почему правозащитники считают зачистку палаточного городка незаконной

17:08, 8 марта 162 Читати новину українською

Уже более 20 правозащитных организаций во главе с уполномоченным по правам человека парламента осудили действия полиции возле Рады во время зачистки 3 марта. Возмущенны и тем, как штурм оформили юридически, и то, как обращались с протестующими.

Действия полиции осудили несколько десятков правозащитных организаций, а также уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская. Во-первых, потому что во время штурма работники напали на троих журналистов.

"Такие действия нельзя допускать в демократической стране, было применение силы в отношении мирных демонстрантов, что также является абсолютно недопустимым", – сказала исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

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Кроме того, они не имели права разгонять протест, считают правозащитники. Если кто-то из присутствующих сопротивлялся, должны были задержать именно их.

Даже если часть демонстрантов ведет себя агрессивно, это не значит, что надо прекращать мирное собрание по отношению ко всем 100 людям, что мы наблюдали в субботу утром,
– отметил руководитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Богдан Крикливенко.

Также у омбудсмена осудили чрезмерное использование силы к протестующим, и запрещенные законодательством удары по голове! Осуждают и незаконное задержание всех активистов. Ведь ни одному из 110 задержанных не было сообщено о подозрении и не инкриминируется никаких преступлений. Протокол об административном правонарушении, который не дает права задерживать, составили лишь на 4 людей.

У уполномоченного требуют расследования незаконных действий полиции 3 марта. В столичной прокуратуре пообещали проверить действия правоохранителей. Но как будет проходить эта проверка, если Генеральный прокурор в первые часы после разгона одобрил действия полиции. Пока же повлиять на полицию специального назначения – экс-беркут – пытаются активисты.

Напомним, в день зачистки города полиция заявила о найденных там зажигательныех смесях и боевых гранатах. Обнародовали фото. Правда обвинений по этому эпизоду никому не выдвинули.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Новости политики протесты Полиция Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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