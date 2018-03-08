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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому правозахисники вважають зачистку наметового містечка незаконною

17:03, 8 березня 348 Читать новость на русском

Вже більше 20 правозахисних організацій на чолі з уповноваженим з прав людини парламенту засудили дії поліції біля Ради під час зачистки 3 березня. Обурені і тим, як штурм оформили юридично, і те, як поводились з протестувальниками.

Дії поліції засудили кілька десятків правозахисних організацій, а також уповноважена з прав людини Валерія Лутковська. По-перше, тому що під час штурму працівники напали на трьох журналістів.

"Такі дії не можна допускати в демократичній країні, було застосування сили до мирних демонстрантів, що також є абсолютно неприпустимим", – сказала виконавча директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

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Крім того, вони не мали права розганяти протест, вважають правозахисники. Якщо хтось з присутніх чинив опір, мали затримати саме їх.

Навіть якщо частина демонстрантів поводиться агресивно, це не означає, що треба припиняти мирне зібрання по відношенню до всіх 100 осіб, що ми спостерігали в суботу вранці,
– зазначив керівник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Богдан Крикливенко.

Також у омбудсмена засудили надмірне використання сили до протестувальників, та заборонені законодавством удари по голові! Засуджують і незаконне затримання всіх активістів. Адже жодному з 110 затриманих не було повідомлено про підозру та інкриміновано жодних злочинів. Протокол про адміністративне правопорушення, який не дає права затримувати склали лише на 4 особи.

В уповноваженого вимагають розслідування незаконних дій поліції 3 березня. В столичній прокуратурі пообіцяли перевірити дії правоохоронців. Але як проходитиме ця перевірка, якщо Генеральний прокурор в перші ж години після розгону схвалив дії поліції. Поки що ж повпливати на поліцію спеціального призначення – екс-беркут – намагаються активісти.

Нагадаємо, в день зачистки містечка поліція заявила про знайдені там запалювальні суміші і бойові гранати. Оприлюднили фото. Щоправда звинувачень по цьому епізоду нікому не висунули.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики протести Поліція Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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