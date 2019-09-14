Почему Путин освободил украинских пленников: ответы россиян и украинцев

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – журналисты спросили людей на улицах Киева и Москвы, почему обмен между Россией и Украиной состоялся и кто или что больше всего повлияло на исход переговоров. В результате, одни благодарят международный трибунал, другие же хвалят Владимира Путина и Виктора Медведчука.

Также в выпуске: Украинские политзаключенные вернулись в Украину: как это было. Как Минобороны России забрало пляжи в Севастополе. Аннексированный Крым накрыл смертельный шторм: что об этом известно. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Источник: 24 канал