Почему Путин освободил украинских пленников: ответы россиян и украинцев
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – журналисты спросили людей на улицах Киева и Москвы, почему обмен между Россией и Украиной состоялся и кто или что больше всего повлияло на исход переговоров. В результате, одни благодарят международный трибунал, другие же хвалят Владимира Путина и Виктора Медведчука.
Также в выпуске:
Украинские политзаключенные вернулись в Украину: как это было.
Как Минобороны России забрало пляжи в Севастополе.
Аннексированный Крым накрыл смертельный шторм: что об этом известно.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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