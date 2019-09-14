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      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Почему Путин освободил украинских пленников: ответы россиян и украинцев

      Крым.Реалии 972 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – журналисты спросили людей на улицах Киева и Москвы, почему обмен между Россией и Украиной состоялся и кто или что больше всего повлияло на исход переговоров. В результате, одни благодарят международный трибунал, другие же хвалят Владимира Путина и Виктора Медведчука.

      Также в выпуске:

      Украинские политзаключенные вернулись в Украину: как это было.

      Как Минобороны России забрало пляжи в Севастополе.

      Аннексированный Крым накрыл смертельный шторм: что об этом известно.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия Заложники Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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