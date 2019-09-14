Чому Путін звільнив українських бранців: відповіді росіян та українців
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – журналісти запитали людей на вулицях Києва та Москви, чому обмін між Росією та Україною відбувся та хто або що найбільше вплинуло на результат переговорів. В результаті, одні завдячують міжнародному трибуналу, інші ж хвалять Володимира Путіна та Віктора Медведчука.
Також у випуску:
Українські політв'язні повернулись до України: як це було.
Як Міноборони Росії забрало пляжі в Севастополі.
Анексований Крим накрив смертельний шторм: що про це відомо.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
сьогодні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі