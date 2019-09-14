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      Чому Путін звільнив українських бранців: відповіді росіян та українців

      Крим.Реалії 808 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – журналісти запитали людей на вулицях Києва та Москви, чому обмін між Росією та Україною відбувся та хто або що найбільше вплинуло на результат переговорів. В результаті, одні завдячують міжнародному трибуналу, інші ж хвалять Володимира Путіна та Віктора Медведчука.

      Також у випуску:

      Українські політв'язні повернулись до України: як це було.

      Як Міноборони Росії забрало пляжі в Севастополі.

      Анексований Крим накрив смертельний шторм: що про це відомо.

      Ведучий: 

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Анексія Криму Крим.Реалії Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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