Чому Путін звільнив українських бранців: відповіді росіян та українців

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – журналісти запитали людей на вулицях Києва та Москви, чому обмін між Росією та Україною відбувся та хто або що найбільше вплинуло на результат переговорів. В результаті, одні завдячують міжнародному трибуналу, інші ж хвалять Володимира Путіна та Віктора Медведчука.

Також у випуску: Українські політв'язні повернулись до України: як це було. Як Міноборони Росії забрало пляжі в Севастополі. Анексований Крим накрив смертельний шторм: що про це відомо. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал