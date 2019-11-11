Почему Рада не отменяет неприкосновенность: позиция нардепов "Слуги народа" и "Голоса"

Отменили неприкосновенность, но не до конца. Депутаты пока так и не изменили процедуру привлечения к ответственности самих себя. Из Конституции они забрали норму об обязательности согласия Рады на задержание и арест, но это осталось в законах. А за соответствующий законопроект, который это меняет, никак не возьмутся.

Владимир Зеленский 3 сентября 2019 года призвал депутатов распрощаться с неприкосновенностью. И те послушались: в тот же день проголосовали за вычеркивание этой нормы из Конституции. Но оказалось, что пункт о депутатском иммунитете остался еще в уголовном кодексе и законе о статусе народного депутата.

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Поэтому Зеленский предложил вычеркнуть упоминания о неприкосновенности отовсюду. Однако президентский законопроект его фракция так и не поддержала.

Группа Коломойского – это Бужанский, Дубинский и компания отколупали из законопроекта эту норму, которая голосовалась еще в сентябре. Тогда могла быть отменена неприкосновенность. Депутаты специально этого не сделали,

– заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Зато 48 "Слуг народа" подали в Раду свой законопроект. "Такого, как было раньше, когда генеральный прокурор должен приходить в Раду и на всю страну объявлять, что хотел бы начать собирать факты против какого-то народного депутата – не будет", – сообщила народный депутат "Слуги народа" Галина Янченко.



Галина Янченко

Однако рассмотрение этого законопроекта комитет тоже отложил. Хотя глава фракции в Раде убеждал, что его принятие дело нескольких дней

"На следующей неделе я не вижу препятствий, но в этом парламенте возможно все, поэтому уже не так уверенно", – рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



Давид Арахамия

В законопроекте предлагается отменить обязательное разрешение Рады на привлечение депутата к ответственности, арест или обыски. В то же время, подписывать подозрение нардепу, а также инициировать дело против него сможет только Генеральный прокурор. Это должно обезопасить депутатов от преследований.

Будет гарантироваться свобода слова. А также другой предохранитель – это то, что разрешения на обыски и т.д.будет давать Генеральный прокурор,

– сообщила народный депутат "Слуги народа" Галина Янченко.

"Подписывать подозрение должен только генеральный прокурор, но открыть дело должен иметь возможность тот орган, который будет расследовать. А не один единственный человек в этой стране", – рассказала народный депутат "Голоса" Александра Устинова.



Александра Устинова

Однако законопроект к сессионному залу не дошел. Пока документ не принят, считать, что неприкосновенность отменена – нельзя, убеждают эксперты.

Даже с 1 января, когда изменения в КСУ вступят в действие, прослушивать и обыскивать депутатов без разрешения Рады нельзя. Иными словами ничего не отменено,

– глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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"Отменено в Конституции, но все равно остаются нормы в уголовном кодексе и в законе о статусе народного депутата, которые защищают от преследования", – заявил аналитик Центр.UA Назар Заболотный. Поэтому обещание об отмене неприкосновенности пока не выполнено. К этому вопросу планируют вернуться в декабре.