Чому Рада не скасовує недоторканність: позиція нардепів "Слуги народу" та "Голосу"

Скасували недоторканність, але не до кінця. Депутати поки так і не змінили процедуру притягнення до відповідальності самих себе. Із Конституції вони забрали норму про обов'язковість згоди Ради на затримання й арешт, але це залишилось у законах. А за відповідний законопроєкт, який це змінює, ніяк не візьмуться.

Володимир Зеленський 3 вересня 2019 року закликав депутатів розпрощатися з недоторканістю. І ті послухалися: того ж дня проголосували за викреслення цієї норми з Конституції. Але виявилось, що пункт про депутатський імунітет залишився ще в кримінальному кодексі та законі про статус народного депутата.

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Відтак Зеленський запропонував викреслити згадку про недоторканність звідусіль. Проте президентський законопроєкт його фракція так і не підтримала.

Група Коломойського – це Бужанський, Дубінський та компанія видлубали з законопроєкту цю норму, яка голосувалась ще в вересні. Тоді могла бути скасована недоторканість. Депутати спеціально цього не зробили,

– заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Натомість 48 "Слуг народу" подали в Раду свій законопроєкт. "Такого, як було раніше, коли генеральний прокурор має приходити в Раду і на всю країну оголошувати, що хотів би почати збирати факти проти якогось народного депутата – не буде", – повідомила народна депутатка "Слуги народу" Галина Янченко.



Галина Янченко

Проте розгляд цього законопроєкту комітет теж відклав. Хоча голова фракції в Раді переконував, що його ухвалення справа кількох днів

"Наступного тижня я не бачу перешкод, але в цьому парламенті можливо все, тому вже не так впевнено", – розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.



Давид Арахамія

У законопроєкті пропонується скасувати обов'язковий дозвіл ради на притягнення депутата до відповідальності, арешт або обшуки. Водночас, підписувати підозру нардепу, а також ініціювати справу проти нього зможе лише Генеральний прокурор. Це має убезпечити депутатів від переслідувань.

Буде гарантуватись свобода висловлювань. А також інший запобіжник – це те що дозволи на обшуки і так далі даватиме Генеральний прокурор,

– повідомила народна депутатка "Слуги народу" Галина Янченко.

"Підписувати підозру має лише генеральний прокурор, але відкрити справу має мати змогу той орган, який буде розслідувати. А не одна єдина людина в цій країні", – розповіла народна депутатка "Голосу" Олександра Устінова.



Олександра Устінова

Проте законопроєкт до сесійної зали не дійшов. Поки документ не ухвалено, вважати, що недоторканість скасовано – не можна, переконують експерти.

Навіть з 1 січня, коли зміни до КСУ вступлять в дію, прослуховувати і обшукувати депутатів без дозволу Ради не можна. Іншими словами нічого не скасовано, – голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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"Скасовано в Конституції, але все одно залишаються норми в кримінальному кодексі і в законі про статус народного депутата, які захищають від переслідування", – заявив аналітик Центр.UA Назар Заболотний. Відтак обіцянка, про скасування недоторканності поки не виконана. До цього питання планують повернутися у грудні.