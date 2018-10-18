13:01
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Почему Россия наращивает количество оружия на границах

      234 Читати новину українською

      Россия окружает себя со всех сторон оружием, особое внимание к западному флангу. Потому что там НАТО, альянс готов к расширению, а Москва нет. В Кремле надеются напугать НАТО своими базами в регионе.

      Калинградская область площадью более 15 тысяч квадратных километров.

      Читайте также: Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто "сдохнут", – Путин про ядерную агрессию

      Она удалена от России на 400 километров, граничит с Польшей и Литвой. Обе страны являются членами НАТО – это сильно раздражает Москву.

      Мало того, что НАТО подошло к нашим границам – у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-то радары и системы противоракетной обороны,
      – сказал президент России Владимир Путин.

      Страх вымышленной агрессии НАТО заставляет россиян усиливать свое военное присутствие в Калининградской области. Это доказывают снимки со спутника, которые обнародовало американское издание CNN. Активные работы по модернизации ведутся на четырех базах области. В частности, демонстрируют большую активность на хранилище для ядерных боеголовок возле Калининграда.

      Калининградская область со всех сторон окружена странами НАТО, на территории которых расположены американские войска, танковые бригады, и она защищается от их агрессии,
      – заявил полковник Вооруженных сил России в отставке Виктор Литовник.

      Войска НАТО ни разу не совершали агрессивных действий в отношении России. Но это не убеждает Москву. И она просто нашпиговывает регион оружием. На авиабазе в Чкаловске построили железную дорогу и устанавливают приборы для посадки самолетов – демонстрируют снимки, обнародованные CNN. Обновляют и базу в Черняховске на севере области. Туда в феврале россияне завезли ракетные комплексы "Искандер".

      Милитаризирует Россия не только западный анклав, но и все побережье Балтийского моря. 40 новых хранилищ для оружия строят на севере вблизи Приморска – это второй крупнейший порт России на Балтийском море. В НАТО уверяют, что альянс готов обороняться.

      Россияне пытаются бросить нам вызов, так что мы тоже бросим им вызов. Нас не запугать этими системами,
      – подчеркнул командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.

      Москва перебрасывает оружие не только к Балтийскому, но и к Черному морю. Оккупированный Крым россияне уже пятый год превращают в огромную военную базу. В 2014 году мы видели преимущественно пехоту и легкую бронетехнику. Официальная Москва тогда военное присутствие в Украине отрицала, но зеленые человечки ничего не скрывали.

      Украинских армейцев тогда блокировали на военных базах. По сути, только украинские бойцы и небольшая прослойка гражданских пытались противостоять Москве.

      Но за 4,5 года арсенал врага в Крыму изменился коренным образом. Бронетехника, авиация и современные зенитно-ракетные комплексы. Все это перебросили россияне за 4 года на туристический полуостров.

      В частности, ракетные системы С300 и С400 перевезли в Крым в начале года. Это оружие может стрелять на 300 километров. Крым, по сути, просто напичкали российской армией.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости политики Новости России Оружие НАТО
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув
      сегодня , 13:00 Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув
      Тетяна Мартинюк
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      О чем говорили на украинском завтраке в Давосе
       19 января 2017 , 18:45 1
      Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
       31 мая , 16:30
      В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
       29 июля , 17:10
      Венесуэла выдворила поверенную в делах Эквадора
       19 октября , 02:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук