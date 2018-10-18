Почему Россия наращивает количество оружия на границах

Россия окружает себя со всех сторон оружием, особое внимание к западному флангу. Потому что там НАТО, альянс готов к расширению, а Москва нет. В Кремле надеются напугать НАТО своими базами в регионе.

Калинградская область площадью более 15 тысяч квадратных километров.

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Она удалена от России на 400 километров, граничит с Польшей и Литвой. Обе страны являются членами НАТО – это сильно раздражает Москву.

Мало того, что НАТО подошло к нашим границам – у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-то радары и системы противоракетной обороны,

– сказал президент России Владимир Путин.

Страх вымышленной агрессии НАТО заставляет россиян усиливать свое военное присутствие в Калининградской области. Это доказывают снимки со спутника, которые обнародовало американское издание CNN. Активные работы по модернизации ведутся на четырех базах области. В частности, демонстрируют большую активность на хранилище для ядерных боеголовок возле Калининграда.

Калининградская область со всех сторон окружена странами НАТО, на территории которых расположены американские войска, танковые бригады, и она защищается от их агрессии,

– заявил полковник Вооруженных сил России в отставке Виктор Литовник.

Войска НАТО ни разу не совершали агрессивных действий в отношении России. Но это не убеждает Москву. И она просто нашпиговывает регион оружием. На авиабазе в Чкаловске построили железную дорогу и устанавливают приборы для посадки самолетов – демонстрируют снимки, обнародованные CNN. Обновляют и базу в Черняховске на севере области. Туда в феврале россияне завезли ракетные комплексы "Искандер".

Милитаризирует Россия не только западный анклав, но и все побережье Балтийского моря. 40 новых хранилищ для оружия строят на севере вблизи Приморска – это второй крупнейший порт России на Балтийском море. В НАТО уверяют, что альянс готов обороняться.

Россияне пытаются бросить нам вызов, так что мы тоже бросим им вызов. Нас не запугать этими системами,

– подчеркнул командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.

Москва перебрасывает оружие не только к Балтийскому, но и к Черному морю. Оккупированный Крым россияне уже пятый год превращают в огромную военную базу. В 2014 году мы видели преимущественно пехоту и легкую бронетехнику. Официальная Москва тогда военное присутствие в Украине отрицала, но зеленые человечки ничего не скрывали.

Украинских армейцев тогда блокировали на военных базах. По сути, только украинские бойцы и небольшая прослойка гражданских пытались противостоять Москве.

Но за 4,5 года арсенал врага в Крыму изменился коренным образом. Бронетехника, авиация и современные зенитно-ракетные комплексы. Все это перебросили россияне за 4 года на туристический полуостров.

В частности, ракетные системы С300 и С400 перевезли в Крым в начале года. Это оружие может стрелять на 300 километров. Крым, по сути, просто напичкали российской армией.