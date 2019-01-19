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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Почему Россия уничтожает успешное крымское предприятие: шокирующие детали

      Крым.Реалии 44 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – птицефабрика, которая до аннексии Крыма входила в тройку лидеров в Украине, теперь банкротится. Работников предприятия в Саках увольняют, животных и птицу продают, а оборудование сдают на металлолом. Местные говорят, птицефабрику, работавшую на полуострове 90 лет, уничтожают искусственно.

      Также в выпуске:

      За сколько хоронят рядом с Януковичем-младшим и как забронировать место на закрытом кладбище в Севастополе.

      Как Февзи Якубов сохранил геройское звание в оккупированном Крыму.

      Как в Крыму уничтожают память об отце "Запорожского марша" Евгении Адамцевиче.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии Бизнес
      Источник: 24 канал
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