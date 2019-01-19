Почему Россия уничтожает успешное крымское предприятие: шокирующие детали
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – птицефабрика, которая до аннексии Крыма входила в тройку лидеров в Украине, теперь банкротится. Работников предприятия в Саках увольняют, животных и птицу продают, а оборудование сдают на металлолом. Местные говорят, птицефабрику, работавшую на полуострове 90 лет, уничтожают искусственно.
Также в выпуске:
За сколько хоронят рядом с Януковичем-младшим и как забронировать место на закрытом кладбище в Севастополе.
Как Февзи Якубов сохранил геройское звание в оккупированном Крыму.
Как в Крыму уничтожают память об отце "Запорожского марша" Евгении Адамцевиче.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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