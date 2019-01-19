Почему Россия уничтожает успешное крымское предприятие: шокирующие детали

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – птицефабрика, которая до аннексии Крыма входила в тройку лидеров в Украине, теперь банкротится. Работников предприятия в Саках увольняют, животных и птицу продают, а оборудование сдают на металлолом. Местные говорят, птицефабрику, работавшую на полуострове 90 лет, уничтожают искусственно.

Также в выпуске:

За сколько хоронят рядом с Януковичем-младшим и как забронировать место на закрытом кладбище в Севастополе.

Как Февзи Якубов сохранил геройское звание в оккупированном Крыму.

Как в Крыму уничтожают память об отце "Запорожского марша" Евгении Адамцевиче.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.