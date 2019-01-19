19:18
19 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Чому Росія знищує успішне кримське підприємство: шокуючі деталі

      Крим.Реалії 220 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – птахофабрика, яка до анексії Криму входила до трійки лідерів в Україні, тепер банкрутує. Працівників підприємства в Саках звільняють, тварин і птицю продають, а обладнання здають на металобрухт. Місцеві кажуть, птахофабрику, що працювала на півострові 90 років, знищують штучно.

      Також у випуску:

      За скільки ховають поруч із Януковичем-молодшим та як забронювати місце на закритому цвинтарі в Севастополі.

      Як Февзі Якубов зберіг геройське звання в окупованому Криму.

      Як у Криму нищать пам'ять про батька "Запорозького маршу" Євгена Адамцевича.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Бізнес Крим.Реалії
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сьогодні , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 126
      Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      сьогодні , 18:01 Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      Інна Жолобович 4276
      Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      сьогодні , 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      Євгенія Мазур 1152
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сьогодні , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 600
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сьогодні , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 767
      "Крим Реалії": Півострів відрізано від України
       10 січня 2015 , 18:55
      "Крим. Реалії". Анексований Крим: гроші скінчилися
       14 лютого 2015 , 18:55
      "Крим. Реалії". Безправні
       14 березня 2015 , 18:46
      Що загрожує Криму через навалу російської сарани
       22 липня 2017 , 15:37
      ЛГБТ в Криму немає: як російська влада бореться з секс-меншинами
       3 лютого 2018 , 17:57
      Небезпечний "Титан" в Армянську відновив роботу: як від хімвикидів страждають діти
       27 жовтня 2018 , 18:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук