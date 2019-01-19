Чому Росія знищує успішне кримське підприємство: шокуючі деталі

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – птахофабрика, яка до анексії Криму входила до трійки лідерів в Україні, тепер банкрутує. Працівників підприємства в Саках звільняють, тварин і птицю продають, а обладнання здають на металобрухт. Місцеві кажуть, птахофабрику, що працювала на півострові 90 років, знищують штучно.

Також у випуску:

За скільки ховають поруч із Януковичем-молодшим та як забронювати місце на закритому цвинтарі в Севастополі.

Як Февзі Якубов зберіг геройське звання в окупованому Криму.

Як у Криму нищать пам'ять про батька "Запорозького маршу" Євгена Адамцевича.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.