Чому Росія знищує успішне кримське підприємство: шокуючі деталі
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – птахофабрика, яка до анексії Криму входила до трійки лідерів в Україні, тепер банкрутує. Працівників підприємства в Саках звільняють, тварин і птицю продають, а обладнання здають на металобрухт. Місцеві кажуть, птахофабрику, що працювала на півострові 90 років, знищують штучно.
Також у випуску:
За скільки ховають поруч із Януковичем-молодшим та як забронювати місце на закритому цвинтарі в Севастополі.
Як Февзі Якубов зберіг геройське звання в окупованому Криму.
Як у Криму нищать пам'ять про батька "Запорозького маршу" Євгена Адамцевича.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Дуже сумний день": Трамп заперечує, що змушував свого адвоката брехати про Росіюсьогодні , 18:29
-
Росія знову має намір порушити міжнародне законодавство: правозахисник про кримську нерухомістьсьогодні , 17:36
-
Я вже можу ворушити руками, – Діана Арбеніна розповіла про свій стан здоров'ясьогодні , 17:27
Коментарі