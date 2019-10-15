Почему Совет Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского

По мнению парламентариев в Совете Европы, судебная реформа в Украине подрывает независимость судебной системы. В отличие от украинской общественности, которая хочет, чтобы были перегружены все основные органы, там наоборот хотят более мягкую версию. Детали – читайте дальше.

Владимир Зеленский во время великого пресс-марафона рассказал о важности судебной реформы. Ее своим приоритетом он называл еще во время президентской кампании.

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Несколько недель назад Верховная Рада приняла законопроект Зеленского в первом чтении. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что Зеленский предложил заново сформировать орган, который проводит переаттестацию судей – Высшую квалифкомиссию судей. Отбирать же ее представителей смогут и международные эксперты.

Также им разрешено быть в этической комиссии – Высшему совету правосудия. Этот орган наказывает, увольняет и назначает судей. К слову, ее тоже надо перезапустить, считают эксперты. Однако в реформе предусмотрено, что Высший совет должен сам себя очищать. Потому что этическая комиссия может только рекомендовать уволить одного из членов, утвердить это решение все равно должно ВРП.

Высший совет правосудия тоже должен быть перезагружен, потому что он является неотделимым элементом обеспечения судопроизводства. ВККС ищет судей, ОРУ наказывает судей,

- отметил юрист Леонид Емец.

Однако, судьи смогут обжаловать свое увольнение в Киевском административном суде, который известен противоречивыми решениями. Именно его председатель Павел Вовк и еще несколько судей, недавно засветились на пленках НАБУ.



Глава Киевского административного суда Павел Вовк

Вовк давил на подчиненных, шантажировал руководителей Государственного бюро расследований, омбудсмена, квалифкомиссию судей, чтобы он и его подопечные не проходили переаттестацию. Таким образом ее удалось избегать целый год. Однако Высший совет правосудия за это не отстранил Павла Вовка с должности. Хотя правоохранители на этом настаивали.

К сожалению, по лозунгам изменения судебной системы просматривается желание снова иметь судей под контролем,

– заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Также планируется сократить вдвое состав Верховного суда. Кто из 200 служителей Фемиды попадет под сокращение – судьи с сомнительной биографией или добропорядочные – не известно. Ведь процедура не выписана. Разрабатывать будет эти правила Совет правосудия, который еще нужно реформировать.



За что будет вновь созданный Антикоррупционный суд / Инфографика 24 канала

Судебную реформу Зеленского раскритиковала генеральный секретарь Совета Европы. Мол, некоторые предложения могут сделать судебную систему еще более зависимой.

Они в своих заявлениях и позициях принимают во внимание принципы, которые выработаны в классических устоявшихся демократиях, где гарантия несменяемости судей является залогом независимости. У нас ситуация другая, целью судебной реформы является замена старых судей,

– подчеркнул председатель Общественного совета добропорядочности при квалифкомиссии судей Михаил Жернаков.

Сейчас документ отправили в Венецианскую комиссию, которая еще готовит свой вердикт. Несмотря на это, документ стоит в плане работы депутатов на следующую неделю. Рассмотреть его должны в целом.