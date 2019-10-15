Чому Рада Європи розкритикувала судову реформу Зеленського

На думку парламентарів у Раді Європи, судова реформа в Україні підриваєте незалежність судової системи. На відміну від української громадськості, які хочуть щоб були перезавантажені всі основні органи, там навпаки хочуть м'якшу версію. Деталі – читайте далі.

Володимир Зеленський під час великого пресмарафону розповів про важливість судової реформи. Її своїм пріоритетом він називав ще під час президентської кампанії.

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Кілька тижнів тому Верховна Рада ухвалила законопроєкт Зеленського у першому читанні. Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що Зеленський запропонував наново сформувати орган, який проводить переатестацію суддів – Вищу кваліфкомісію суддів. Відбирати ж її представників зможуть і міжнародні експерти.

Також їм дозволено бути в етичній комісії – Вищій раді правосуддя. Цей орган карає, звільняє та призначає суддів. До слова, її теж треба перезапустити, вважають експерти. Проте у реформі передбачено, що Вища рада має сама себе очищати. Бо етична комісія лише може рекомендувати звільнити одного з членів, затвердити ж це рішення все одно має ВРП.

Вища рада правосуддя, теж має бути перезавантажена, бо вона є невіддільним елементом забезпечення судочинства. ВККС добирає суддів, ВРП карає суддів,

– зауважив правник Леонід Ємець.

Проте, судді зможуть оскаржувати своє звільнення у Київському адміністративному суді, що відомий суперечливими рішеннями. Саме його голова Павло Вовк і ще кілька суддів, нещодавно засвітились на плівках НАБУ.



Голова Київського адміністративного суду Павло Вовк

Вовк тиснув на підлеглих, шантажував керівників Державного бюро розслідувань, омбудсмена, кваліфкомісію суддів аби він та його підопічні не проходити переатестацію. У такий спосіб її вдалося уникати цілий рік. Проте Вища Рада правосуддя за це не відсторонила Павла Вовка з посади. Хоча правоохоронці на цьому наполягали.

На жаль, за гаслами зміни судової системи проглядається бажання знову мати суддів під контролем,

– заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Також планується скоротити удвічі склад Верховного суду. Хто з 200 служителів Феміди потрапить під скорочення – судді з сумнівною біографією чи доброчесні – не відомо. Адже процедура не виписана. Розроблятиме ці правила Рада правосуддя, яку ще саму потрібно реформувати.



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Судову реформу Зеленського розкритикувала генеральний секретар Ради Європи. Мовляв, деякі пропозиції можуть зробити судову систему ще більш залежною.

Вони у свої заявах і позиціях беруть до уваги принципи, що вироблені у класичних сталих демократій, де гарантія незмінногсті суддів є запорукою незалежності. У нас ситуація інша, метою судової реформи є заміна старих суддів,

– підкреслив голова Громадської ради доброчесності при кваліфкомісії суддів Михайло Жернаков.

Наразі документ відправили до Венеційської комісії, яка ще готує свій вердикт. Попри це документ стоїть у плані роботи депутатів на наступний тиждень. Розглянути його мають у цілому.